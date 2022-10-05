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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı! Kirli geçmişini silemezsiniz: Muharrem İnce'nin günah çıkarması: Hacı babamı almadılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı! Kirli geçmişini silemezsiniz: Muharrem İnce'nin günah çıkarması: Hacı babamı almadılar
05.10.2022 12:38 - Son Güncelleme: 05.10.2022 12:49

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki akşam 'başörtüsü' çıkışı yaptı. Kılıçdaroğlu, seçimlerden önce riyakarlığı bir kez daha gözler önüne serdi ve AK Parti'nin başörtüsünü kamuda serbest bırakmasını unutmuş olacak ki başörtüsünde yeni bir düzenleme yapacaklarını duyurdu. Halbuki CHP ve onun kirli zihniyetinin geçmişte muhafazakar insanlara neler çektirdiği akıllarda. Hatta eski CHP'li Muharrem İnce bile geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamayla bu konuda günah çıkardı. İnce, babasının hacı sakalından dolayı subay tanıdıklarının mezuniyet törenine giremediğini ve bu yanlışların yapıldığını söyledi.

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