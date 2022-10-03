Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert eleştiri! "İstanbul'un belediye başkanı nerede?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:

Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, moderniteye benim vatandaşlarım layıktır.

Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

Eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Ama birileri, bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor...

Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da.

Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Mevcut belediye başkanı ya ben de bir köşesinden tutayım. Ya yok böyle bir derdi.

Son dönemde terör örgütlerinin huzur iklimini bozmak için yeniden harekete geçirildiğini görüyoruz. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biridir.

Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, aklama görevini de CHP üstlenmiştir.