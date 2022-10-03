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    Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert eleştiri! "İstanbul'un belediye başkanı nerede?"

    Başkan Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu hizmete açtı. "Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor... İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da" diyerek sert çıktı...

    İstanbul’un başkanı nerede!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pendik-Sabiha Gökçen Metrosu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar yaptı:
    Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete, moderniteye benim vatandaşlarım layıktır.
    Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken, biz vatandaşlarımızı raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.
    Eli İstanbul'da, gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Ama birileri, bizim yaptığımız raylı sistemleri sahiplenmeye çalışıyor...
    Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da.
    Hastane yapıyoruz, yolu eksik kalıyor. Mevcut belediye başkanı ya ben de bir köşesinden tutayım. Ya yok böyle bir derdi.
    Son dönemde terör örgütlerinin huzur iklimini bozmak için yeniden harekete geçirildiğini görüyoruz. Mersin'deki son saldırı bu sinsi senaryonun en alçak örneklerinden biridir.
    Saldırganları terör örgütüne katılım konusunda himaye ve teşvik eden HDP'dir. Bu teröristleri kamuoyu önünde savunma, aklama görevini de CHP üstlenmiştir.



    1.3 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK
    Pendik Tavşantepe'den başlayıp Fevzi çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek Sabiha Gökçen'e ulaşacak olan metro hattı, 7,4 kilometre uzunluğunda. Günde 1.3 milyon kişiye hizmet verecek. Kadıköy'e 45 dakikada ulaşılacak!



    YARALARI SARACAĞIZ
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan, "Ukrayna halkının yaralarını elbirliğiyle saracağız. Türkiye, barış için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek" dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert eleştiri! "İstanbul'un belediye başkanı nerede?"
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