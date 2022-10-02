Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu kullandı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.
Günde 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı.
Başkan Erdoğan, tören alanına metro ile geldi. Erdoğan, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan ve Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki seyahat süresini 50 dakikaya indiren Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışında açıklamalarda bulundu.
'HATTI İSTANBUL HAVALİMANI'NA KADAR ULAŞTIRACAĞIZ'
Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecek. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır" dedi.
'BİRİLERİ BİZİM RAYLI SİSTEMLERİ SAHİPLENMEK İSTİYOR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizim raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunlara en güzel dersi inşallah haziranda vermeye var mıyız? Gece gündüz çalışmaya var mıyız? Karşımdaki muhteşem katılım zaten bunu ispat ediyor" ifadelerini kullandı.
'BUNUN ADI YOL MEDENİYETİ'
Tören alanına metro ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye genelindeki 811 kilometrelik şehir içi raylı sistemin 312 kilometresi de yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızca gerçekleştirilmiştir. Şimdi az önce buraya geldik. Yerin altında 32 metre. Ve raylı sistemle geldik ama hiç gürültü, şu bu yok. 6 dakikada, bindiğimiz yerden buradayız. Bunun adı, yol medeniyeti. Raylı sistem medeniyettir. Bu medeniyete bu moderniteye benim vatandaşlarım layıktır. Şu anda da inşası süren 185 kilometrelik raylı sistemle bu rakam daha da artacak. Göründüğü gibi muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı, güvenli, ekonomik ulaşım ağı olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz" diye konuştu.
'MANİFESTOMUZUN ADI TÜRKİYE YÜZYILI'
Belediye başkanlığı döneminden itibaren 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hizmet üretmenin gayretinde olduklarına dikkat çeken Erdoğan, "20 yılda ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız asırlık eserler sayesinde milletimizin hayat kalitesini yükselttik. Böylece yeni nesillere üzerinde Türkiye yüzyılını inşa edecekleri alt yapı bırakıyoruz. Manifestomuzun adı artık Türkiye Yüzyılı. Artık buna çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.