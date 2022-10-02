Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılışını yaptığı Pendik-Sabiha Gökçen metrosunu kullandı







'HATTI İSTANBUL HAVALİMANI'NA KADAR ULAŞTIRACAĞIZ'

Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Sabiha Gökçen'e Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız. Bugünkü açılışta İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecek. İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır" dedi.

'BİRİLERİ BİZİM RAYLI SİSTEMLERİ SAHİPLENMEK İSTİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizim raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunlara en güzel dersi inşallah haziranda vermeye var mıyız? Gece gündüz çalışmaya var mıyız? Karşımdaki muhteşem katılım zaten bunu ispat ediyor" ifadelerini kullandı.