Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu açılıyor: Saatte 80 km hıza sahip! İşte tüm özellikleri
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Metro Hattı açıldı. Metro hattı günlük 1 milyon 200 bin yolcu taşıyacak metronun saatteki hızı ise 80 km. İşte Pendik (Tavşantepe) - Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın tüm özellikleri...
02.10.2022 16:35 - Son Güncelleme: 02.10.2022 16:35
Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda sona gelindi. Ulaşıma nefes aldıracak proje bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla İstanbulluların hizmetine sunulacak.
İstanbul'un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Pendik (Tavşantepe) Metro Hattı'nın devamı sağlanarak doğrudan raylı sistemle güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.
İŞTE HATTAKİ DURAKLAR
Kadıköy
Ayrılık Çeşmesi
Acıbadem
Ünalan
Göztepe
Yenisahra
Kozyatağı
Bostancı
Küçükyalı
Maltepe
Huzurevi
Gülsuyu
Esenkent
Hastane Adliye
Soğanlık
Kartal
Yakacık Adnan Kahveci
Pendik
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