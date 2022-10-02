Emine Erdoğan, Olena Zelenska'yı kabul etti! Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliğine dikkat çekti teşekkür mektubu iletti







SIFIR ATIK ANLAŞMASI

"Türkiye, sürecin başında da olduğu gibi barışın tesisi için diplomatik mücadelesini her alanda sürdürecek. Bu vesileyle Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na da imza atarak, küresel çağrımıza destek verdiği için Bayan Zelenska'ya teşekkür ediyorum."



