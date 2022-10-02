Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışını yaptı.
Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi?" dedi.
İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:
İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi?
Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı ulaşım yolu olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.