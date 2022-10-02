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    • 02.10.2022 21:24
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    Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap

    Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’nın açılışını yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a hizmet yapmayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tepki gösterdi. Erdoğan, CHP’li İmamoğlu’nun projelere çökme hastalığına atıfta bulunarak “Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor” dedi. İmamoğlu’ndan ise skandal bir çıkış geldi. İmamoğlu’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan metroya da çökme açıklaması geldi. İmamoğlu’na Bakanlıktan peş peşe yanıt verildi.

    Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sabiha Gökçen İstasyonu'nda Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılışını yaptı.

    Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmasında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek, "Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi?" dedi.

    İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:
    İstanbul'daki raylı sistem ağının yarısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılmaktadır. Birileri bizim yaptığımız bu raylı sistemleri sahiplenmek istiyor. Bunların kimler olduğunu anlıyorsunuz değil mi?

    Muhalefet inşaatı başlamış metro hatlarına hafriyat dökerken biz bakanlığımız ve belediyelerimiz vasıtasıyla vatandaşlarımızı en hızlı ulaşım yolu olan raylı sistemlere kavuşturmaya devam ediyoruz.

        İstanbul'un her meselesiyle bu işin sorumlularından bile daha çok ilgileniyoruz. Turizminden ticaretine bu şehrin her gündemi bizim gündemimizdir. Yeri geldiğinde eli İstanbul'da gözü başka yerlerde olanların eksiğini de biz tamamlıyoruz. Sel oluyor, kar yağıyor, yangın çıkıyor bakanlarımızla, kurumlarımızla anında olaya bizzat yerinde vaziyet ediyoruz. İstanbul'un belediye başkanı nerede? Bodrum'da. Ama Erdoğan'ın bakanları nerede? Vakaların olduğu yerde. Yeri geliyor Elazığ'da, Kastamonu'da, Bartın'da... Bir yerde olay mı var? Tabii ki burada Erdoğan bütün arkadaşlarıyla buna müdahale edecek.

        İMAMOĞLU'NDAN YENİ BİR ÇÖKME AÇIKLAMASI

        Her projeye çökmesiyle nam salan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'nun maliyetinin İBB' tarafından karşılandığını iddia etti.

        İMAMOĞLU: AÇILIŞI YAPILAN METRONUN MALİYETİNİ İBB KARŞILIYOR
        Metro açılışı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan İmamoğlu, ''Bugün açılışı yapılan metro hattının maliyeti İBB tarafından karşılanmaktadır. Yani, aslında tüm ülkede olduğu gibi yatırımların tek sahibi kıymetli vatandaşlarımızdır. Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu İstanbul'umuza hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi.

        PENDİK BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN: İNŞALLAH İYİSİNİZDİR...
        İmamoğlu'nun skandal iddiasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin cevap verdi.

        İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılıyan Cin, ''İnşaallah iyisinizdir. Açılan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kaynaklarıyla yapıldı.Umarım İBB'nin kaynaklarıyla da Pendik-Tuzla metrosunu yaparsınız. Açılan metronun meydanlarını da Pendik Belediyesi olarak biz yaptık. Sağlıklı günler.'' diye cevap verdi.

            BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
            Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu yatırımının Bakanlığın bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

            AYGM'nin Twitter hesabından "Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu"na yönelik paylaşımda bulunuldu.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle bugün hizmete alınan söz konusu metronun 4,4 milyar liraya mal olduğunun belirtildiği paylaşımda, "Yatırım; Bakanlığımız bütçesinden AYGM tarafından gerçekleştirildi. İstanbul'a ve ülkemize hayırlı olsun!" ifadesine yer verildi.
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            Haberler Güncel Son dakika: CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Pendik - Sabiha Gökçen Metro Hattı’na da çökmeye çalıştı! Bakanlıktan jet cevap
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