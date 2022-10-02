Akşener'den sinyali aldı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Mansur Yavaş derbide manidar bir şekilde boy gösterdi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
"BENİMLE MİSİNİZ?" ÇIKIŞI VE "NOTER DEĞİLİZ" RESTİ
Bu doğrultuda CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benimle misiniz, değil misiniz?" çıkışında bulunarak, Meral Akşener'e ve adaylık yolunda parlattığı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a üstü kapalı sert bir göndermede bulundu.
Akşener'de bu sözler üzerine katıldığı TV yayınında 'Noter değiliz' şeklinde rest çekti. Gerekirse masaya aday getirebileceklerinin altını çizen İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıklarını destekleyeceklerini söyledi.