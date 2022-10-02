Akşener'den sinyali aldı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Mansur Yavaş derbide manidar bir şekilde boy gösterdi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği masanın adayı hala belli olmuş değil.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.