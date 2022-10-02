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    • 03.10.2022 00:04
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    • 03.10.2022 00:14
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    Akşener'den sinyali aldı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Mansur Yavaş derbide manidar bir şekilde boy gösterdi

    İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde gerekirse masaya aday getirebileceklerinin altını çizip Kemal Kılıçdaroğlu'na resti çekmiş, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarını destekleyebileceklerini söylemişti. Akşener'in bu çıkışı sonrası Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. 2023 emelleri doğrultusunda genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu hiçe sayıp çalışmalara başlayan Yavaş, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini tribünden takip edip stadyumda manidar bir şekilde boy gösterdi. CHP liderinin bu hamleye vereceği tepki ise merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Akşener’den sinyali aldı kolları sıvadı!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak iştirak ettiği masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.

    "BENİMLE MİSİNİZ?" ÇIKIŞI VE "NOTER DEĞİLİZ" RESTİ
    Bu doğrultuda CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benimle misiniz, değil misiniz?" çıkışında bulunarak, Meral Akşener'e ve adaylık yolunda parlattığı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a üstü kapalı sert bir göndermede bulundu.


    Akşener'de bu sözler üzerine katıldığı TV yayınında 'Noter değiliz' şeklinde rest çekti. Gerekirse masaya aday getirebileceklerinin altını çizen İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıklarını destekleyeceklerini söyledi.




        AKŞENER'DEN SİNYALİ ALDI KOLLARI SIVADI
        Tüm bu yaşanan gelişmelerin ışığında Kılıçdaroğlu'na karşı İYİ Parti ve Meral Akşener tarafından parlatılan Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir adım geldi.



        2023 için kollarını sıvayan Yavaş, Dolmabahçe'de oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini stadyumdan takip etti.

        Ankara belediye başkanının İstanbul'a gelerek stadyumda manidar bir şekilde boy göstermesi 'seçim kampanyasına başladı' yorumlarını da beraberinde getirdi.



        BAKALIM KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?
        Öte yandan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruma vereceği tepki ise merak konusu oldu.

        Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu daha öncesinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı hedef alarak görevlerini yapmaları gerektiğini söylemiş, "Ya bana katılın ya yolumdan çekilin" çıkışında bulunmuştu.

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        HangiKredi
        Haberler Güncel Akşener'den sinyali aldı, Kılıçdaroğlu'nu hiçe saydı! Mansur Yavaş derbide manidar bir şekilde boy gösterdi
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