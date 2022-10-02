Son dakika: 6'lı masanın CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi! Açıklanan metinde aday ismi yine yoktu

Son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aday benim" dayatmasına Meral Akşener'in vetosu, HDP ile aynı masada olmayız krizini perdelemek için söz konusu metne bir de "Göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

TOPLANTI ÖNCESİ İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Hem altılı masadan hem de kendi partisinden beklediği desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?" diye sormuştu.

İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ: UTANIRIM...

Kılıçdaroğlu'nun gündem olan çağrısını İYİ Parti'nin önemli isimlerinden dikkat çeken bir tepki geldi.

İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün genel başkanımız Meral Akşener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullandı.

Kayalp'in paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Ben de" diyerek açık açık destek verdi.

İşte 6'lı masanın o metni:

12 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde başlayan toplantılarımız, kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ilk altı toplantıda siyasi tarihimizde ender görülen bir işbirliği anlayışı içinde önemli mesafeler aldık.