Son dakika: 6'lı masanın CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı sona erdi! Açıklanan metinde aday ismi yine yoktu

Şubat'tan bu yana her ay bir araya gelen 6'lı masanın yeni toplantısı bugün CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantının ardından basına gönderilen ortak metinde yine Cumhurbaşkanı adayı ismi yoktu.
Son günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "aday benim" dayatmasına Meral Akşener'in vetosu, HDP ile aynı masada olmayız krizini perdelemek için söz konusu metne bir de "Göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı" ifadesi dikkatlerden kaçmadı.
TOPLANTI ÖNCESİ İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ
Hem altılı masadan hem de kendi partisinden beklediği desteği bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu, geçtiğimiz günlerde "Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Artık karar verin, bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz yenmeyecek miyiz?" diye sormuştu.
İYİ PARTİLİ İSİMLERDEN TEPKİ: UTANIRIM...
Kılıçdaroğlu'nun gündem olan çağrısını İYİ Parti'nin önemli isimlerinden dikkat çeken bir tepki geldi.
İYİ Parti Kurucu GİK Üyesi Tamer Kayaalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Birgün genel başkanımız Meral Akşener bize dönüp, 'benimle misiniz?' derse; ben kendim ve yol arkadaşlarım adına utanırım." ifadelerini kullandı.
Kayalp'in paylaşımına İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Ben de" diyerek açık açık destek verdi.
İşte 6'lı masanın o metni:
12 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde başlayan toplantılarımız, kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ilk altı toplantıda siyasi tarihimizde ender görülen bir işbirliği anlayışı içinde önemli mesafeler aldık.
Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.
Altılı Masa olarak kurduğumuz Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu yarının Türkiye'sini inşa için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.