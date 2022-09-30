Sırtını Kandil medyasına dayayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: "Bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz"

Mersin'deki polisevine düzenlenen hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası sırtını Kandil medyasına yaslayan CHP'de önce Grup Başkanvekili Özgür Özel ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyundu.
ÖZEL SKANDAL İFADELERLE YERLİ VE MİLLİ BASINA TEHDİTLER SAVURDU
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" iddiasında bulundu ve bunu haberleştiren milli medyaya tehditler savurdu.
KILIÇDAROĞLU TERÖRİSTİ AKLADI PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
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Saldırının üzerinden iki gün geçtikten sonra açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve ve milli medyayı ahlaksızca hedef aldı.