Sırtını Kandil medyasına dayayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: "Bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz"





PKK'dan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu söyledi. Açıklamada tek bir "PKK terör örgütü" cümlesinin yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz." diyerek terör örgütü PKK medyasının iddialarıyla hükümete saldırdı.

Bakanlığı da suçlayan Kılıçdaroğlu, "Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" diyerek terör sözcülüğünü devam ettirdi.

BAKAN SOYLU: "ZAVALLISIN"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyükgazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın."