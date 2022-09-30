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    • 30.09.2022 11:08
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    • 30.09.2022 11:08
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    Sırtını Kandil medyasına dayayan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki yağdı: "Bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz"

    Son dakika haberi! Mersin'deki hain saldırıyı düzenleyen PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığının ortaya çıkmasının ardından sırtını Kandil medyasının yalanlarına yaslayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı. Terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu için "CHP'yi Kandil mi yönetiyor? Kılıçdaroğlu'nu PKK mı yönetiyor?" yorumları yapıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz

    Mersin'deki polisevine düzenlenen hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmıştı. Skandal sonrası sırtını Kandil medyasına yaslayan CHP'de önce Grup Başkanvekili Özgür Özel ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyundu.


    ÖZEL SKANDAL İFADELERLE YERLİ VE MİLLİ BASINA TEHDİTLER SAVURDU
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" iddiasında bulundu ve bunu haberleştiren milli medyaya tehditler savurdu.

    KILIÇDAROĞLU TERÖRİSTİ AKLADI PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU

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    Saldırının üzerinden iki gün geçtikten sonra açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve ve milli medyayı ahlaksızca hedef aldı.



        PKK'dan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu söyledi. Açıklamada tek bir "PKK terör örgütü" cümlesinin yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı. Kılıçdaroğlu, "İki gündür kirli propaganda yürüten Erdoğan ve yaveri fotoroman Süleyman… Öldürülen teröristin DNA raporuna rağmen, tam 2 gündür yalan söylediniz, havuz medyanız manşetler attı. Oysa ben ne dolaplar çevirdiğinizi iki gündür biliyorum. Bile bile yalan söylediniz." diyerek terör örgütü PKK medyasının iddialarıyla hükümete saldırdı.

        Bakanlığı da suçlayan Kılıçdaroğlu, "Şimdi çıkın ve teröriste ait DNA raporunu açıklayın, bu millet bir kez ağzınızdan doğru bir şey duysun. Başsavcıya dosyaya el koyun dediniz. Başsavcıya sesleniyorum, o dosyayı gizlemeye çalışma, biliyoruz gerçekleri… Utanmıyor musunuz!" diyerek terör sözcülüğünü devam ettirdi.

        BAKAN SOYLU: "ZAVALLISIN"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak. Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyükgazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın."

        Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapmasına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından AK Parti ve siyaseler de tepki gösterdi.

        KEMAL BEY, BUNLAR SİZİN SON ÇIRPINIŞLARINIZ, KAYBEDECEKSİNİZ
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve, Kılıçdaroğlu CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür. İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş. Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz; bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız." dedi.

            "ÖLEN TERÖRİST BİZİM TERÖRİSTİMİZ DEĞİLMİŞ" DEMEK İSTİYOR!
            AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Referansı Kandil ve ittifak ortağı HDP. İki gün sustu PKK konuşunca cevap verdi. "Ölen terörist bizim terörist değil" dedi. Yine yalan söyledi. Kandil onu yine kullandı. Terör destekçisi bir siyasi parti varken Kılıçdaroğlu sayesinde iki oldu. Yazık." sözlerine yer verdi.

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