CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'deki teröristi aklama girişimi! Devleti değil PKK'yı referans aldı, Kandil'in basın sözcülüğüne soyundu

Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmış, sonrasında da CHP'den rezaleti aklamak için akla ziyan açıklamalar gelmişti.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" iddiasında bulundu ve bunu haberleştiren milli medyaya tehditler savurdu.



Özel "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.