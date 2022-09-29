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    • 30.09.2022 00:23
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    CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'deki teröristi aklama girişimi! Devleti değil PKK'yı referans aldı, Kandil'in basın sözcülüğüne soyundu

    Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan’ın adının CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer almasının ardından CHP'den akla ziyan açıklamalar gelmeye devam ediyor. PKK'yı aklamak için hain saldırıyı ilk önce DEAŞ'ın üzerine yıkıp sonrasında da "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarılan CHP'liler şimdi de PKK'nın sözcülüğüne soyundu. Özgür Özel'in rezaleti perdelemek için milli medyayı tehditler savurmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da PKK'dan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu savundu. Devletin değil PKK'nın açıklamalarına referans alan Kılıçdaroğlu'nun gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi.

    takvim.com.tr
    Devleti değil PKK’yı referans aldı

    Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmış, sonrasında da CHP'den rezaleti aklamak için akla ziyan açıklamalar gelmişti.

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" iddiasında bulundu ve bunu haberleştiren milli medyaya tehditler savurdu.


    Özel "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.



    Bu gelişmenin ardından PKK'nın iddialarını kaynak edinen CHP yandaşı mangır medyası da Mersin'deki teröristi aklamak için kolları sıvadı.

    PKK Sözcülüğüne soyunan T24'te "PKK, Mersin Mezitli'de polisevine yönelik gerçekleştirilen, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıyı üstlendi. Örgüt, eylemi gerçekleştirilen saldırganlar arasında, bir dönem, bir yayın organında muhabirlik yapması nedeniyle "tutuklu gazeteci" olarak anılan Dilşah Ercan'ın bulunduğu iddiasını da reddetti" ifadeleri kullanıldı.




    KILIÇDAROĞLU TERÖRİSTİ AKLADI PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
    Saldırının üzerinden iki gün geçtikten sonra açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve ve milli medyayı ahlaksızca hedef aldı.

    PKK'dan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu söyledi.





    Açıklamada tek bir "PKK terör örgütü" cümlesinin yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.




        Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamasına yanıt verdi.

        Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı;

        "DERDİNİZ PKK'YI KURTARMAK"
        Kılıçdaroğlu; İki gün PKK'nın ipini bekledin. Bizi yine şaşırtmadın. Sizin bu devletle bir meseleniz var. Yapılan saldırıyı ilk önce adamların DEAŞ'a yıktı. Tutmayınca adamların "cinnet geçiren bir kadın Polis" yalanına sarıldı. Derdiniz, ortağınız PKK'yı kurtarmak...

        Saldırıyı PKK yaptığı belli olup, devletin yargının tespitlerine rağmen teröristleri gazeteci kılığına sokup Türkiye'ye "en büyük gazeteci cezaevi" iftirasıyla teröristleri aklaman ortaya çıkınca PKK açıklamasına sığınacak zavallısın

        1-Teröristi taşıyan taksici teşhisini yaptı

        2- Yıllarca terör örgütünde birlikte olduğu örgüt mensubu sözde ölümsüzler taburunda sabotajcı eğitimi alıp Türkiye'de eylem yapmak üzere görevlendirildiğini belirtip hemen teşhisini yaptı.

        3- Hoşuna gitmeyecek ama parmak izleri ile yapılan çalışmada bir tanesinde eşleşme çıktı

        4- Kurtarıcın PKK'nın açıklamasındaki teröristlerle ilgili tüm detaylara da çalışılıyor.

        5-PKK'nın açıklamasını referans alıp kabul ettiği teröristlerle ilgili henüz sonucu çıkmamış raporların üzerinden terör örgütünü ve utanılacak parti raporunu korumaya alıyorsun.



        "6'LI MASADA SIKIŞTIN PKK'YA SIĞINDIN"
        Yani terör örgütünün tespiti imkansız Suriyeli isim verip, "Zozan arkadaşımızın (yani Dilşah Ercan) bu olayla herhangi bir ilgisi yoktur, görevinin başındadır." demesine sığınmaktan bile utanmıyorsun. 6'lı masada sıkıştın PKK'ya sığındın Yazıklar olsun...

        Şimdi ana fikriniz ne? Ne demiş oldunuz...

        PKK'nın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKK'nın basın sözcülüğüne mi soyundunuz?

        "Görevinin başında" dedikleri, görev ne? Madem PKK adına konuşuyorsunuz, bunu da siz açıklamalısınız...
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