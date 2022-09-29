CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'deki teröristi aklama girişimi! Devleti değil PKK'yı referans aldı, Kandil'in basın sözcülüğüne soyundu

Mersin'deki hain saldırıda bir polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Dilşah Ercan'ın CHP'nin tutuklu gazeteciler raporunda yer aldığı ortaya çıkmış, sonrasında da CHP'den rezaleti aklamak için akla ziyan açıklamalar gelmişti.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" iddiasında bulundu ve bunu haberleştiren milli medyaya tehditler savurdu.
Özel "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.
Bu gelişmenin ardından PKK'nın iddialarını kaynak edinen CHP yandaşı mangır medyası da Mersin'deki teröristi aklamak için kolları sıvadı.
PKK Sözcülüğüne soyunan T24'te "PKK, Mersin Mezitli'de polisevine yönelik gerçekleştirilen, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıyı üstlendi. Örgüt, eylemi gerçekleştirilen saldırganlar arasında, bir dönem, bir yayın organında muhabirlik yapması nedeniyle "tutuklu gazeteci" olarak anılan Dilşah Ercan'ın bulunduğu iddiasını da reddetti" ifadeleri kullanıldı.
KILIÇDAROĞLU TERÖRİSTİ AKLADI PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
Saldırının üzerinden iki gün geçtikten sonra açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve ve milli medyayı ahlaksızca hedef aldı.
PKK'dan talimat almışçasına Dilşah Ercan isimli teröristin hala dağda olduğunu söyledi.
Açıklamada tek bir "PKK terör örgütü" cümlesinin yer almaması ise dikkatlerden kaçmadı.