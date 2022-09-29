CHP'li mangır ve HDPKK'lı Kandil medyasından Mersin'deki teröristi aklama operasyonu: Parmak izi tutmadı yalanı devrede

CHP'li mangır medyası ve HDPKK'lı Kandil medyası Mersin'de polisevi saldırısını gerçekleştiren teröristler arasında CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ı aklamak için operasyonlarına başladı.
PKK MEDYASI YALANLARI BAŞLATTI
Terör örgütü PKK'nın propaganda aygıtları, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın saldırıda yer almadığı yalanını yaymaya çalıştı.
Tece Polisevi'ni kurşunladıktan sonra kendilerini patlatarak intihar eyleminde bulunan kişilerin Dilara Ürper (Sara Tolhildan) ve Emek Feremez Hisên (Rûken Zelal) adlı PKK'lılar olduğu iddiasını ortaya atan örgüt siteleri, Dilşah Ercan'ın ise şu an örgüt bünyesinde 'görevinin başında' olduğunu ileri sürdü.
TERÖRİSTİN GÜNCEL GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLAYAMADILAR
Devleti senaryo uydurmakla suçlayan Kandil'e medyası, "Saldırıda Dilşah yoktu" iddiasını yaymaya çalışmasına rağmen söz konusu teröristin güncel görüntüsünü yayınlayamadı.
ÇATIŞMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE
KANLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenmiş olmasına rağmen PKK/YPG elebaşları CHP'yi zor durumdan kurtarmak için böyle bir yalana başvurdu.
SKANDAL RAPORUN ALTINDA ÖZEL'İN İMZASI DA VAR
Teröristlerden Dilşah Ercan, 2013 yılında PKK üyeliği ve propagandası suçlarından hapiste olduğu dönemde CHP tarafından 'Tutuklu Gazeteciler' başlıklı bir rapor hazırlanmış ve PKK'lı Ercan 'mesleğini yaparken hapse atılan mağdur' olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Skandal raporun altında CHP'li Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Nurettin Demir'in imzaları bulunuyor.