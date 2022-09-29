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    • Güncel
    • 29.09.2022 17:23
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    • 29.09.2022 17:23
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    CHP'li mangır ve HDPKK'lı Kandil medyasından Mersin'deki teröristi aklama operasyonu: Parmak izi tutmadı yalanı devrede

    Son dakika haberi! Mersin'de polisevine yapılan saldırının faili teröristlerden Dilşah Ercan'ın sözde gazeteci olarak CHP raporunda yer alması sonrası harekete geçen CHP'li mangır ve HDPKK'lı Kandil medyası aklama operasyonuna başladı. Kandil medyasında çıkan yalan haberlere sarılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Aslında saldırgan o değil, 'parmak izi tutmadı, saldırgan bir başkası' dendi." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çukur medyasından aklama operasyonu!

    CHP'li mangır medyası ve HDPKK'lı Kandil medyası Mersin'de polisevi saldırısını gerçekleştiren teröristler arasında CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ı aklamak için operasyonlarına başladı.

    PKK MEDYASI YALANLARI BAŞLATTI
    Terör örgütü PKK'nın propaganda aygıtları, Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan'ın saldırıda yer almadığı yalanını yaymaya çalıştı.

    Tece Polisevi'ni kurşunladıktan sonra kendilerini patlatarak intihar eyleminde bulunan kişilerin Dilara Ürper (Sara Tolhildan) ve Emek Feremez Hisên (Rûken Zelal) adlı PKK'lılar olduğu iddiasını ortaya atan örgüt siteleri, Dilşah Ercan'ın ise şu an örgüt bünyesinde 'görevinin başında' olduğunu ileri sürdü.

    TERÖRİSTİN GÜNCEL GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLAYAMADILAR
    Devleti senaryo uydurmakla suçlayan Kandil'e medyası, "Saldırıda Dilşah yoktu" iddiasını yaymaya çalışmasına rağmen söz konusu teröristin güncel görüntüsünü yayınlayamadı.

    ÇATIŞMA ANI KAMERADA | VİDEO İZLE

    KANLI SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA
    Güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülenmiş olmasına rağmen PKK/YPG elebaşları CHP'yi zor durumdan kurtarmak için böyle bir yalana başvurdu.

    SKANDAL RAPORUN ALTINDA ÖZEL'İN İMZASI DA VAR
    Teröristlerden Dilşah Ercan, 2013 yılında PKK üyeliği ve propagandası suçlarından hapiste olduğu dönemde CHP tarafından 'Tutuklu Gazeteciler' başlıklı bir rapor hazırlanmış ve PKK'lı Ercan 'mesleğini yaparken hapse atılan mağdur' olarak gösterilmeye çalışılmıştı. Skandal raporun altında CHP'li Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Nurettin Demir'in imzaları bulunuyor.

        CHP'Lİ MANGIR MEDYASI PKK SÖZCÜLÜĞÜNE SOYUNDU
        Yalanı devam ettiren CHP'li mangır medyasından T24 ise PKK'nın sözcülüğünü yaptı. T24 haberinde, "PKK, Mersin Mezitli'de polisevine yönelik gerçekleştirilen, polis memuru Sedat Gezer'in şehit olduğu saldırıyı üstlendi. Örgüt, eylemi gerçekleştirilen saldırganlar arasında, bir dönem, bir yayın organında muhabirlik yapması nedeniyle "tutuklu gazeteci" olarak anılan Dilşah Ercan'ın bulunduğu iddiasını da reddetti." ifadelerine yer verdi.

        PKK YALANINI CHP'Lİ ÖZEL DEVAM ETTİRDİ
        Çıkan yalan haberlere sarılan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mersin'de polisevi saldırısını gerçekleştiren teröristler arasında CHP'nin raporunda yer alan Dilşah Ercan'ın bulunmadığı yönünde iddialar olduğunu söyleyerek, "Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.

        CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, partisinin 2013 yılında yayımladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'na değinerek, bu rapor üzerinden partisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

            PARMAK İZİ TUTMADI YALANI
            Gelinen noktada birtakım gelişmeler olduğunu ve bunların konuşulması gerektiğini belirten Özel, "CHP'nin bundan 11 yıl önce çalışmalarını yaptığı ve bundan 10 yıl önce kamuoyuyla paylaştığı raporda bir isim geçiyor. O isim üzerinden saldırıyı yapan terörist olarak, 'CHP'nin raporunda var' diyorlar. Şimdi iddia o ki; aslında saldırgan o değil, 'parmak izi tutmadı, saldırgan bir başkası' dendi. Ama biz buna sığınmadık hiç. Saldırıyı yapan oymuş veya değilmiş; bizim meselemiz terörü kınamaktır. Dün Mersin'den gelen bütün bilgiler saldırganın o kişi olmadığı noktasındaydı. Artık bir açıklama yapmak durumundalar. Saldırgan o da çıksa pozisyonumuz değişmez, çıkmasa da değişmez. Bir ifade üzerinden CHP'ye saldıranlar, tek argüman bunu koyanlar ne diyecekler ona bakacağız" dedi.

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            Haberler Güncel CHP'li mangır ve HDPKK'lı Kandil medyasından Mersin'deki teröristi aklama operasyonu: Parmak izi tutmadı yalanı devrede
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