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Mersin Mezitli Tece'deki polis evine hain saldırının olay anı kamerada! Silahlı çatışma anı kamerada!

Mersin Mezitli Tece'deki polis evine hain saldırının olay anı kamerada! Silahlı çatışma anı kamerada!
27.09.2022 01:27 - Son Güncelleme: 27.09.2022 01:32

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Mersin Mezitli Tece'deki polis evine hain saldırının olay anı kamerada… Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Bakanlık, polisevinin uzağına bırakılan bomba düzeneğinin kontrollü şekilde patlatıldığını aktardı. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Öte yandan polisevine yapılan hain saldırının olay anı görüntüleri ortaya çıktı

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