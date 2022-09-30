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    • 30.09.2022 11:33
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    • 30.09.2022 11:50
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    HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği ne zaman düşecek? TBMM Başkanı Şentop: "1 Ekim'de süreç yeniden başlıyor!"

    Son dakika haberi! Dokunulmazlığı kaldırılan terör örgütü PKK gelini HDP Milletvekili Semra Güzel devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor. 1 Ekim'de devamsızlık süreci yeniden başlayacak." dedi. Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Güzel’in milletvekilliği ne zaman düşecek?

    HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor. 1 Ekim'de devamsızlık süreci yeniden başlayacak." dedi.

    SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
    HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı. Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.

    Beş oturuma özürsüz ve izinsiz katılmadığı tespit edilen Güzel'in Meclis'in açılmasıyla birlikte 7 günlük itiraz süreci olacak.

    Ardından Meclis Başkanlık Divanı toplanarak Güzel ile ilgili bu tespiti Meclis Karma Komisyonu'na bildirecek. Komisyonda ve Genel Kurul oylamalarıyla son karar verilecek.


    İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
    Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

    PKK GELİNİ GÜZEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! | VİDEO İZLE

    Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.


    15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

    İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



        İRADESİNİ ÖRGÜT İRADESİNE TERK ETTİ
        Güzel'in, PKK'nın amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığının belirtildiği iddianamede, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, iradesini örgüt iradesine terk ettiğinin vurgulandığı öğrenildi.

        EDİRNE'YE GİDERKEN YAKALANMIŞTI
        Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırıldı.

        İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Semra Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

            HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
            İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Güzel, öldürülen terörist Bora'nın sözlüsü olduğunu, onu görmek için Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Kandil'e gittiğini söyledi.

            Terörist Bora ile temas sağlamasına yardımcı olan H.D'yi tanımadığını iddia eden Güzel, söz konusu kişi ile 25 kez telefon irtibatı kurduğunu ortaya koyan HTS kayıtlarına açıklık getiremedi.

            SEMRA GÜZEL YAKALANDI | VİDEO İZLE

            Semra Güzel'in, "terör örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski HDP Milletvekili Leyla Güven'i, Diyarbakır'daki evinde sakladığı da ortaya çıkmıştı.

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