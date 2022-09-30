HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliği ne zaman düşecek? TBMM Başkanı Şentop: "1 Ekim'de süreç yeniden başlıyor!"

HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor. 1 Ekim'de devamsızlık süreci yeniden başlayacak." dedi.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı PKK'lı teröristle fotoğraflarının çıkmasının ardından kaldırılmıştı. Güzel'in, kaçak durumdayken milletvekili özlük haklarından yararlanmayı sürdürmesi üzerine vekilliğinin devamsızlıktan düşürülmesi için süreç başlatılmıştı.
Beş oturuma özürsüz ve izinsiz katılmadığı tespit edilen Güzel'in Meclis'in açılmasıyla birlikte 7 günlük itiraz süreci olacak.
Ardından Meclis Başkanlık Divanı toplanarak Güzel ile ilgili bu tespiti Meclis Karma Komisyonu'na bildirecek. Komisyonda ve Genel Kurul oylamalarıyla son karar verilecek.
İSTENEN CEZA BELLİ OLDU
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmak isterken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
PKK GELİNİ GÜZEL İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU! | VİDEO İZLE
Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.
15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.