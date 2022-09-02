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SON DAKİKA: HDP’li Semra Güzel yakalandı

SON DAKİKA: HDP’li Semra Güzel yakalandı
02.09.2022 20:07

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak operasyonla ayarladığı göçmen kaçakçısı ve PKK üyesiyle yurtdışına kaçmaya çalışan HDP milletvekili Semra Güzel İstanbul'da yakalandı. Dokunulmazlığı kaldırılan ve sahte kimlikle yakalanan Güzel, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyordu. Bu gelişmeyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Bakan Soylu "Sevgili Kılıçdaroğlu, Sana üzücü bir haberimiz var: HDPKK’lı Semra Güzel enselendi. Güzel, sahte pasaport ve A.G. isimli Göçmen Kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişi ile Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı." dedi.

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