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    • Güncel
    • 03.09.2022 21:48
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    • 03.09.2022 22:04
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    HDPKK'nın pişkin Semra Güzel savunması: Sevgilisi öldürüldü bu yüzden mağdur

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve milletvekilliği düşürüldükten sonra yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada yakalanan Semra Güzel'e sahip çıktı. HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Güzel'in gözaltına alınmasının 'hukuksuz' olduğu vurgulanırken, çatışmalarda sevgilisini kaybettiği ve bu sebeple 'mağdur' olduğu ifade edildi.

    HDP’den ’Semra Güzel’ savunması: Asıl mağdur o

    HDP'li Semra Güzel'in, Adıyaman'da 2017 yılında öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonundan fotoğrafları çıkmıştı. Vekilliği düşürülen Güzel, yurt dışına kaçmak üzere İstanbul'dan Edirne'ye giderken İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MİT'in ortaklaşa operasyonuyla kıskıvrak yakalanmıştı.

    Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

    HDP'DEN SEMRA GÜZEL SAVUNMASI

    PKK'nın kamplarında veteröristlerle boy boy fotoğrafları bulunan Güzel'e, terör örgütünün sözcüsü HDP destek çıktı.

    HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Güzel'in mağdur olduğu ve gözaltına alınmasının gayri meşru olduğu öne sürüldü.

        "GÖZALTINA ALINMASI GAYRİ MEŞRUDUR"
        HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Dokunulmazlığı kaldırılan Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel'in gözaltına alınması gayri meşrudur. Milletvekillimizin gayri ahlaki bir şekilde gözaltına alınmasını, bu operasyonun iktidar tarafından düzeysiz ve çirkin bir dil ile propaganda malzemesi yapılması iktidarın acziyetinin göstergesidir.

        "ÇATIŞMALARDAN DOLAYI SEVDİĞİNİ KAYBETTİ"
        Öncelikle milletvekilimiz Semra Güzel yaşanan çatışmalardan dolayı yakınını ve sevdiğini kaybetmiş, sorunun mağduru olmuş ve seçilmiş bir siyasetçidir.

        "PERUK TAKTIĞI, KENDİSİNİ KAMUFLE ETTİĞİ DOĞRU DEĞİL"
        Milletvekilimiz, iddia edildiği gibi Edirne'de değil İstanbul'da gözaltına alınmıştır. Peruk taktığına, kendisini kamufle etmeye çalıştığına ilişkin haberler gerçek dışıdır."

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