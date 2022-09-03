HDPKK'nın pişkin Semra Güzel savunması: Sevgilisi öldürüldü bu yüzden mağdur

"GÖZALTINA ALINMASI GAYRİ MEŞRUDUR"

HDP'den yapılan açıklama şu şekilde oldu: "Dokunulmazlığı kaldırılan Diyarbakır Milletvekilimiz Semra Güzel'in gözaltına alınması gayri meşrudur. Milletvekillimizin gayri ahlaki bir şekilde gözaltına alınmasını, bu operasyonun iktidar tarafından düzeysiz ve çirkin bir dil ile propaganda malzemesi yapılması iktidarın acziyetinin göstergesidir.