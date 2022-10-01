Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'ın TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın ve bölgemizin tarihi günlerden geçtiğini belirten Başkan Erdoğan, "Meclisimizin seçim takvimine göre çalışmalarına ara vermeden önce pek çok kritik düzenlemeyi hayata geçirecek." dedi. Vesayetçilerin izlerinin silineceğine dikkat çeken Erdoğan, "Yeni dönem meclisimizin Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasa ile buluşturacağına ve darbe izlerini sileceğini inanıyorum." ifadelerini kullandı. Türkiye Ekonomi Modeli'ni sinsi saldırılara karşı geliştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Ekonomik bir saldırı ile karşı karşıya kalınca teröre karşı ne yaptıysak, aynı tavrı sergiledik." şeklinde konuştu. Asgari ücretle ilgili Ocak ayını işaret eden Erdoğan, "Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.