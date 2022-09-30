Torba dolusu müjde! Milyonlara nefes aldıracak yasa tasarısı haftaya Meclis'te





3 MİLYON KİŞİ İCRADAN KURTULACAK

Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "GSM kuruluşları, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. 2 düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız."