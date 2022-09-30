Torba dolusu müjde! Milyonlara nefes aldıracak yasa tasarısı haftaya Meclis'te

Milyonların beklediği düzenlemeler önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifinin detaylarını anlattı.
ELEKTRİK-GAZ DESTEĞİ
KYK borçlarının faizlerinin silinmesinin teklifteki düzenlemelerden biri olduğunu ifade eden Elitaş, ayrıca işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını söyledi.
İşverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydeden Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz" dedi.