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    Torba dolusu müjde! Milyonlara nefes aldıracak yasa tasarısı haftaya Meclis'te

    Çalışanlara, işverenlere, borcu olanlara, ihracatçılara müjdeler içeren torba yasa tasarısı haftaya Meclis’e geliyor. Milyonlar nefes alacak... İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Torba dolusu müjde

    Milyonların beklediği düzenlemeler önümüzdeki hafta Meclis'e geliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'torba kanun' teklifinin detaylarını anlattı.



    ELEKTRİK-GAZ DESTEĞİ
    KYK borçlarının faizlerinin silinmesinin teklifteki düzenlemelerden biri olduğunu ifade eden Elitaş, ayrıca işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin bin liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını söyledi.



    İşverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydeden Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz" dedi.



        3 MİLYON KİŞİ İCRADAN KURTULACAK
        Elitaş, kanun teklifi ile 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki alacakların da tasfiye edileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "GSM kuruluşları, doğalgaz ve elektrik dağıtım şirketleri, asıl alacak ve ferilerinin 2 bin liranın altında olan kısımlarını sildikleri takdirde doğrudan doğruya değersiz alacak yazacaklar, vergiden indirilecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilen alacakların 2 bin 500 liraya kadar olan kısmını ödememe durumu söz konusu. Yaklaşık 1 milyon kişinin bankalara olan kredi kartı ya da başka borçlarından dolayı sıkıntıları bertaraf edilmiş olacak. 2 düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşımızı icra kapılarından kurtarmış olacağız."



        KKM'YE 1 YIL SÜRE
        Kur korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatıyoruz. Özellikle işletmeler, bilançolarında, aktiflerinde bulunan döviz mevduatlarını kur korumalı mevduata çevirdikleri takdirde elde ettikleri faiz geliriyle kur farkından ortaya çıkan kambiyo kârlarını vergiden istisna haline getirmiş olacak" dedi. Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, "Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yükseltmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.



        EYT YIL BİTMEDEN YASALAŞACAK
        Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili çalışmalara da değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" değerlendirmesini yaptı.

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        Haberler Ekonomi Torba dolusu müjde! Milyonlara nefes aldıracak yasa tasarısı haftaya Meclis'te
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