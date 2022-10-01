CHP'li belediyenin ihmali sonucu hayatını kaybeden Hülya Onaylı'nın ağabeyi kardeşinin acısını dayanamadı

'AĞABEYİM KAHRINDAN ÖLDÜ'

10 gün arayla iki büyük acı yaşadıklarını belirten abla Berna Özer, "Büyükşehir Belediyesi'nin bir ihmali ailemizden iki cana mal oldu. Ağabeyim, kardeşimin kahrından öldü. Acımız çok büyük. Bağları güçlü olan bir aileyiz. Ağabeyim, kardeşimi çok severdi. Hülya'nın ölümü onun için büyük yıkım oldu. Sürekli 'Sıra bende, keşke Hülya'nın yerine ben ölseydim de kardeşim yaşasaydı' diyordu. En sonunda acısına dayanamadı. Kardeşimin ölümünün üzerinden 10 gün geçmesine rağmen istasyonlardaki tuvalet sorunu hâlâ çözülmedi. İnşallah belediye bir an önce istasyonlara tuvalet yapar. Kardeşimiz öldü, bari başkalarının canı yanmasın" dedi.