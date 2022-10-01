CHP'li belediyenin ihmali sonucu hayatını kaybeden Hülya Onaylı'nın ağabeyi kardeşinin acısını dayanamadı

İzmir'de Konak tramvayında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hülya Onaylı (40), 20 Eylül'de tuvalet ihtiyacını gidermek için karşıya geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.
Onaylı'nın ailesi, kazanın istasyonda tuvalet bulunmaması nedeniyle yaşandığını belirterek bu durumda ihmali olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki göstermişti.
Hülya Onaylı'nın acısının üzerinden henüz 10 gün geçmeden bu kez ağabeyi Özer Tunaoğlu (47) yaşamını yitirdi. Önceki gün evinde fenalaşan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen evli 3 çocuk babası Tunaoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tunaoğlu, dün Karşıyaka Örnekköy Mezarlığı'ndaki mescitte kılınan cenaze namazı sonrası, çok sevdiği kardeşi Hülya Onaylı'nın yanına defnedildi.