Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 6. Yasama Yılı Açılış Programı'nda konuşuyor. Erdoğan,

''Kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik. Türkiye ekonomi modelinin başarısında ve kabul görmesinde altyapı, istihdam, üretimin büyük etkisi var.

Hiçbir vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Vatandaşların döviz ve enflasyondan kaynaklı refah kayıplarını gayet iyi biliyoruz. Bunların önüne geçecek tedbirleri ilk günden almaya başladık.

Enflasyonun yol açtığı kayıpların telafisinde inşallah tüm dünyaya örnek olacağız.

Kredi yurtlar kurumu ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasitede.

Asgari ücret, memur ve emekli maaşları... İnşallah yılbaşında tüm ücretlilerin durumlarını, kayıplarını telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz.

Milletimizin yapı taşı olan aile kurumumuzu ifsada dönük kasıtlı saldırıların farkındayız. Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapımızı korumakta kararlıyız. Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz.'' dedi.