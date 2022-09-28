Milli Savunma gururla sunar: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor" ifadelerine yer verdi.
'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış! | Video
ARTIRILMIŞ MENZİLİ 20 KM
MKEK 76/62 mm Deniz Topunun Özellikleri:
- Hava savunma harbi, Su üstü harbi, Kara Bombardımanı yapabilir.
- Silah sistemi menzili standart 16 km artırılmış menzili 20 km'dir.
- Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm'dir.
- Namlu su soğutma sistemine sahiptir.
- Atım hızı max. 80 atım/dk dır.
- Silah sistemi mühimmatsız 7500 kg, mühimmat ile birlikte 8500 kg ağırlığa sahiptir.
- Silah sistemi 80 mühimmat kapasiteli döner cephaneliğe sahiptir.
- Silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkilidir.
- Radar Kesit alanı azaltılmıştır.
- Deniz Suyu ile soğutmaktadır.
MAVİ VATAN'IN KORUYUCUSU: MARLIN
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), NATO koordinesinde Portekiz'de gerçekleştirilen tatbikatta yeteneklerini sergiledi.
100'E YAKIN ARAÇ GÖREV ALDI
İnsansız deniz sistemlerinin boy gösterdiği, Portekiz'deki Troia Yarımadası'nda gerçekleştirilen REPMUS 2022 Tatbikatı'nın ilk bölümünde 100'e yakın insansız uçan, yüzen ve dalan araç görev aldı.
16 NATO ülkesinden, 18'den fazla gemi ve 48 insansız unsurun katıldığı, 25-30 Eylül tarihleri arasındaki Dynamic Messenger 2022 isimli tatbikatın ikinci bölümünde ise insanlı ve insansız unsurlar denizde harp türlerini deniyor.
ELEKTRONİK HARP KABİLİYETİNE SAHİP
Tatbikata Türkiye'den katılım sağlayan MARLIN SİDA, ülkemizi NATO'da temsil eden ilk insansız su üstü aracı oldu.