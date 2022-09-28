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    • 28.09.2022 19:36
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    • 28.09.2022 19:56
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    Milli Savunma gururla sunar: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu

    Yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle savaş alanında yeni bir dönemi başlatan Türkiye, SİHA ve İHA teknolojisiyle havada başardıklarını, deniz savunma ve saldırı araçlarıyla yeni bir alana taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı, dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.

    Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu!

    Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Paylaşımda, "Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 76/62 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor" ifadelerine yer verdi.

    'Milli Deniz Topu' paylaşımı: Dakikada 80 atış! | Video

    ARTIRILMIŞ MENZİLİ 20 KM
    MKEK 76/62 mm Deniz Topunun Özellikleri:
    - Hava savunma harbi, Su üstü harbi, Kara Bombardımanı yapabilir.
    - Silah sistemi menzili standart 16 km artırılmış menzili 20 km'dir.
    - Namlu çapı 76 mm, boyu 4700 mm'dir.
    - Namlu su soğutma sistemine sahiptir.
    - Atım hızı max. 80 atım/dk dır.
    - Silah sistemi mühimmatsız 7500 kg, mühimmat ile birlikte 8500 kg ağırlığa sahiptir.
    - Silah sistemi 80 mühimmat kapasiteli döner cephaneliğe sahiptir.
    - Silah sistemi hava, kara ve deniz hedeflerine karşı etkilidir.
    - Radar Kesit alanı azaltılmıştır.
    - Deniz Suyu ile soğutmaktadır.

    MAVİ VATAN'IN KORUYUCUSU: MARLIN
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli ve milli olarak geliştirilen MARLIN silahlı insansız deniz aracı (SİDA), NATO koordinesinde Portekiz'de gerçekleştirilen tatbikatta yeteneklerini sergiledi.

    100'E YAKIN ARAÇ GÖREV ALDI
    İnsansız deniz sistemlerinin boy gösterdiği, Portekiz'deki Troia Yarımadası'nda gerçekleştirilen REPMUS 2022 Tatbikatı'nın ilk bölümünde 100'e yakın insansız uçan, yüzen ve dalan araç görev aldı.

    16 NATO ülkesinden, 18'den fazla gemi ve 48 insansız unsurun katıldığı, 25-30 Eylül tarihleri arasındaki Dynamic Messenger 2022 isimli tatbikatın ikinci bölümünde ise insanlı ve insansız unsurlar denizde harp türlerini deniyor.

    ELEKTRONİK HARP KABİLİYETİNE SAHİP
    Tatbikata Türkiye'den katılım sağlayan MARLIN SİDA, ülkemizi NATO'da temsil eden ilk insansız su üstü aracı oldu.

        İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor. MARLIN ayrıca, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak da öne çıkıyor.

        ÖNEMLİ TESTLERİ TAMAMLADI
        Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Yöneticisi Mustafa Lutfi Civelek, NATO tatbikatında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Civelek, MARLIN'in Portekiz'de gerçekleştirilen tatbikatla ilk kez okyanusta seyir yapma tecrübesi edindiğini belirterek, "Yeni inşa edilmiş bir platform olarak, önemli testleri Türkiye'de tamamladıktan sonra ilk defa okyanusta, ağır deniz şartlarında ve yine ilk defa bir NATO tatbikatının parçası olarak görev yapıyoruz." diye konuştu.

        BİRDEN ÇOK GÖREV TİPİNİ YERİNE GETİRİYOR
        Civelek, MARLIN'in, su üstü-su altı harbi ve özellikle elektronik harp görevlerinde birden çok görev tipini yerine getirebilen tek platform olarak dikkati çektiğini aktardı.

        Civelek, şunları kaydetti:
        Bu görevleri yaparken ağır deniz şartlarında bulunmanın getirdiği zorlukları da tecrübe ediyor ve çok önemli bir stabilite başarısıyla ilerliyoruz. Başkalarının insansız araçlarıyla denize çıkamadığı bir gün, denizde olup görevimizi yapıp geri gelmenin onurunu yaşıyoruz.

            İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ ALDI
            Diğer yandan farklı ülkelerin gözlemcilerinin, yetenek planlayıcılarının dikkatini çekmiş bir platform olarak, MARLIN'e üst düzey gözlemcilerin olduğu törenlerde özel görevler verildi ve MARLIN bunları başarıyla gerçekleştirdi. Bunun akabinde önemli bir NATO ülkesinin üst düzey bir yetkilisi, platforma gelerek, MARLIN hakkında genel bilgiler aldıktan sonra önümüzdeki dönemde resmi ilişkilerde bulunmayı ve iş birliği yapmak istediğini ifade etti.

            3 ÜLKE BU NİTELİKTE GÖREVLER YAPABİLİYOR
            Civelek, tatbikatta, üst karargahlarla, komuta kontrol sistemleriyle, denizde, havada, su altında bulunan unsurlarla birlikte çalışabilirlik konularında kendilerine verilen görevleri yerine getirirken öğrendikleriyle MARLIN'in gelişimine önemli katkılar sağladıklarını belirterek, "Tatbikatta 3 ülke bu nitelikte görevler yapabiliyor, ABD, İngiltere ve Türkiye. Bunun dışında, uçan, yüzen, dalan unsurlarla birlikte çalışabilen, komuta karargahlarıyla görev ilişkisi kurabilen insansız araçlar düzeninde başka bir platform yok. Bu özelliğimiz de çok dikkati çekti." değerlendirmesinde bulundu.

            STANDARTLARIN ÇOK ÜZERİNDE
            Civelek, MARLIN'in su üstü ve su altı harbi temel yetenek alanları içerisinde keşif, gözetleme, bilgi toplama, bunları üst karargahlara yayınlama gibi ana görevleri yerine getirebildiğine değindi.

            Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü:
            Bunları yaparken üzerinde bulunan temel ve otonom seyir sefer yeteneklerinin dışında görev otonomisine yönelik de hazırlık ve çalışmalar yapıyor. MARLIN, su üstü harbine yönelik olarak orta menzilli Kuzgun isimli güdümlü mühimmatı önümüzdeki dönemde kullanabilen bir platform olacak. MARLIN'in elektronik harp tespit ve taarruz yetenekleri bulunuyor.

                Standartların çok üzerinde haberleşme yeteneklerine de sahip. Su üstünde ve su altında haberleşme imkanlarını kendi içerisinde barındırıyor. Su altı harbine yönelik de tespit ettiği denizaltı hedeflerine karşı hafif torpidolarla angaje olabilme yetenekleri var. Bu zenginlikte bir platformla, bu tatbikat süresince ve daha önceki hazırlık dönemlerinde karşılaşmadığımızı gururla söyleyebilirim.

                MAVİ VATAN SAVUNMASINDA YER ALACAK
                Mustafa Lutfi Civelek, MARLIN'in iki seviyeli bir komuta kontrol sistemi olduğunu belirterek, "Sürekli bir çevirim içerisinde haberleşme ağlarından istifadeyle, taktik komuta kontrol sistemi ve operasyonel komuta kontrol sistemi olacak şekilde bir zincir akışı içinde görev akışları ve bilgi sağlama faaliyetleri sürdürülüyor." dedi.

                Civelek, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirilen MARLIN'i öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanacağını vurguladı.

                Civelek, sözlerini şöyle tamamladı:
                Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kullanımı sırasında onlardan edineceğimiz geri beslemelerle ve onlarla görev yaparken ekleyeceğimiz yeteneklerle birlikte platform olgunlaşacak. MARLIN, ülkemizin Mavi Vatan'daki savunmasında çok önemli görevler alacak nitelikte bir platform olacak. Geliştirdiğimiz yeteneklerin dünya çapında ilgi göreceğini ve özellikle ihracata önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

                Sürdürülebilir yetenekler geliştirilmesi için dengeli bir şekilde ülkemiz için yaptığımız çalışmaların uygun görülen bölümlerinin yurt dışına ihraç edilmesiyle de önemli faydalar sağlayacağımızı, bu yeteneklerimizi SİHA'larda olduğu gibi insansız su üstü deniz araçlarında da yerine getireceğimizi, hatta bir ileriye taşıyarak havada İHA'lar, denizde insansız su üstü araçları birlikte görev yaparak çok daha etkin görev ve sonuçlar alabileceğimize yürekten inanıyorum.

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                Haberler Güncel Milli Savunma gururla sunar: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
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