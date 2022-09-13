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Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4'ün görüntüleri basına sızdı

Dünya Türk SİHA'larını konuşurken BAYKAR'ın TB2 sonrası TB4 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ukrayna'da kurulacak fabrikada üretilmesi beklenen Bayraktar TB4 hayalet sınıfında olacak.

13.09.2022 10:00 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:00
Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4’ün görüntüleri basına sızdı

Dünyada 20'den fazla ülke tarafından satın alınan Bayraktar TB2 yakında radarlar tarafından 'görülemez' hale gelecek.

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Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4’ün görüntüleri basına sızdı

Baykar şirketinin 'Hayalet SİHA' olarak tanımlanan yeni bir model üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4’ün görüntüleri basına sızdı

Ukrayna'da üretim yapmaya hazırlanan ve bu amaçla bir fabrika kurma aşamasında olan şirket, Bayraktar TB4 adında yeni model silahlı insansız hava aracını üretecek.

Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4’ün görüntüleri basına sızdı

TB4 tasarımının hazır olduğuna ilişkin iddia Ukrayna medyasından geldi.

Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4’ün görüntüleri basına sızdı

Savunma haberleriyle bilinen Kiev merkezli Defence Express'in bildirdiğine göre, Haluk ve Selçuk Bayraktar kardeşlerin sahibi olduğu Baykar şirketi, radarda zaten çok düşük bir görünürlüğe sahip TB2'nin hayalet versiyonunu geliştirdi.

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