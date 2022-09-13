Hayalet SİHA geliyor! Bayraktar TB4'ün görüntüleri basına sızdı
Dünya Türk SİHA'larını konuşurken BAYKAR'ın TB2 sonrası TB4 modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Ukrayna'da kurulacak fabrikada üretilmesi beklenen Bayraktar TB4 hayalet sınıfında olacak.
13.09.2022 10:00 - Son Güncelleme: 13.09.2022 10:00
Dünyada 20'den fazla ülke tarafından satın alınan Bayraktar TB2 yakında radarlar tarafından 'görülemez' hale gelecek.
Ukrayna'da üretim yapmaya hazırlanan ve bu amaçla bir fabrika kurma aşamasında olan şirket, Bayraktar TB4 adında yeni model silahlı insansız hava aracını üretecek.