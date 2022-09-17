Kızılelma'ya doğru: İlk motor entegrasyon testi başarılı

Önce 'Patriot' vermeyen Türkiye S-400 alınca, proje ortağı olduğu F-35'leri teslim etmeyen ambargocuları üzecek bir gelişme yaşandı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.
TESTİ BAYRAKTAR YÖNETTİ
Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen ve ülkenin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak Bayraktar Kızılelma'nın geliştirilme sürecinde kritik bir eşik daha geçildi.
Bayraktar Kızılelma'nın birinci prototipi ile yapılan ilk motor entegrasyon testi başarıyla tamamlandı.
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde bulunan test alanında yapılan testi Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yönetti. Bugün başarıyla gerçekleştirilen motor entegrasyon testi ile Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.
AKINCI İLE BENZER SÜREÇ
Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen "Akıncı" projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı.
1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.
İLK UÇUŞ 2023'TE
Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.