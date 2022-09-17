Kızılelma'ya doğru: İlk motor entegrasyon testi başarılı

AKINCI İLE BENZER SÜREÇ

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen "Akıncı" projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA'da da benzer bir süreç yaşandı.

1 Eylül 2019'da ilk motor entegrasyon testini tamamlayan Akıncı, 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021'de envantere girdi.

İLK UÇUŞ 2023'TE

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.