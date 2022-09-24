Başkan Erdoğan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'yu havadan inceledi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TCG Anadolu Gemisini havadan inceledi.
BAŞKAN ERDOĞAN HAVADAN İNCELEDİ! VİDEO İZLE
Erdoğan saat 16.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan'ın helikopteri Sakarya'ya gitmek için havalandı.
TCG ANADOLU GEMİSİNİ HAVADAN İNCELEDİ
Başkan Erdoğan'ın Sakarya'ya giderken Tuzla'da yapımı süren TCG Anadolu Gemisini havadan incelediği öğrenildi.
TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi olacak TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisindeki incelemelerinin ardından 17 Eylül'de açıklamalarda bulunmuştu.
ARTIK BU GEMİLERİ KENDİMİZ TASARLAYACAK BOYUTA GELDİK
TCG ANADOLU GEMİSİNDE GERİ SAYIM! YÜZER BİR TSK ÜSSÜ OLACAK | VİDEO İZLE
TCG Anadolu gemisi için geri sayımın başladığını belirten Demir, "Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik." dedi.