Made in Türkiye! Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı: 'Marlin SİDA'

Hücumbotların sahip olabileceği yetenekleri bünyesinde barındıran MARLIN kimi noktalarda hücumbotlardan daha esnek kullanılabilecek bir deniz harp platformu dahi olabilir.

DÜNYADAN BİR İLK

Halihazırda MARLIN'in üzerinde bulunan elektronik harp sistemi dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu haliyle MARLIN, üzerinde elektronik harp sistemleri taşıyan dünya üzerindeki ilk insansız su üstü platformu.

Daha net bir ifadeyle MARLIN, insanlı bir platformda kullanılması mümkün olamayacak şekilde insansız bir su üstü platformundan elektronik harp yapabilecek. Söz konusu kabiliyet, alan uzmanları tarafından oyunun kurallarını değiştirici, çok yenilikçi bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.