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    • 15.09.2022 11:57
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    • 15.09.2022 11:57
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    Made in Türkiye! Dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı: 'Marlin SİDA'

    Türkiye savunma sanayii teknolojisinde yerli ve milli ürünleriyle adeta göz kamaştırıyor. İnsansız hava araçları Bayraktar ve ANKA'lar savaş tekniğini tamamen değiştirdi. Suriye, Libya ve Karabağ'da başarılarıyla kendini kanıtlayan SİHA'ların ardından denizde de silahlı insansız araçlar devreye giriyor. Türkiye, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'yı geliştirdi.

    Dünyada bir ilk! Türkiye üretti: ’Marlin SİDA’

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dünyanın elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı Marlin SİDA'nın Türkiye tarafından geliştirildiğini açıkladı.

    İLK İNSANSIZ SU ÜSTÜ ARAÇ
    Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye sahada oyun değiştirici olarak gösterilen SİHA'larından sonra, SİDA'larıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Marlin SİDA, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı oldu. Geriden gelen değil, öncü olan Türkiye" dedi.

    BENZERLERİNDEN AYRIŞIYOR
    İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan Marlin SİDA'nın, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrıştığı belirtildi.

    Savunma Sanayii Başkanlığı Koordinasyonu'nda, ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde yerli olarak geliştirilen Marlin'in, kıyı veya açık denizde savunma ve taarruz maksatlı deniz harbi operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

    ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
    Yaklaşık 15 metre uzunluğa sahip platform su üstü harbi, su altı harbi, elektronik harp ve asimetrik harekatla ilgili çok önemli imkan ve kabiliyetlere sahip.

        Hücumbotların sahip olabileceği yetenekleri bünyesinde barındıran MARLIN kimi noktalarda hücumbotlardan daha esnek kullanılabilecek bir deniz harp platformu dahi olabilir.

        DÜNYADAN BİR İLK
        Halihazırda MARLIN'in üzerinde bulunan elektronik harp sistemi dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor. Bu haliyle MARLIN, üzerinde elektronik harp sistemleri taşıyan dünya üzerindeki ilk insansız su üstü platformu.

        Daha net bir ifadeyle MARLIN, insanlı bir platformda kullanılması mümkün olamayacak şekilde insansız bir su üstü platformundan elektronik harp yapabilecek. Söz konusu kabiliyet, alan uzmanları tarafından oyunun kurallarını değiştirici, çok yenilikçi bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor.

        MARLIN'in üzerinde bulunması planlanan diğer deniz harp yetenekleri göz önüne alındığında deniz harp konsept ve doktrinlerine farklı açılardan da etkileri olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        NATO TATBİKATINDA YER ALACAK
        MARLIN'i özel kılan sadece sahip olduğu imkan ve yetenekler değil. Aynı zamanda eylül ayında Portekiz'de düzenlenecek NATO Tatbikatı'na davet edilmesi de onu çok değerli kılıyor.
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