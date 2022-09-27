6'lı masada büyüklük krizi! İYİ Parti ve DEVA Partisi sosyal medyada birbirine girdi: O zaman size hayırlı olsun diyelim!





DEVA PARTİSİ'NDEN JET YANIT

DEVA Partisi cephesinden ise bu sözlere jet yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bilge Yılmaz'ın "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." şeklindeki sözlerini alıntılayarak, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" ifadelerini kullandı.

GÜRSEL TEKİN'İN SÖZLERİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞTI

İYİ Parti ve CHP arasında geçtiğimiz haftalarda Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri nedeniyle tartışma yaşanmış ve iki partinin kurmayları sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmişti.

