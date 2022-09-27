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    • 27.09.2022 22:20
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    • 27.09.2022 22:20
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    6'lı masada büyüklük krizi! İYİ Parti ve DEVA Partisi sosyal medyada birbirine girdi: O zaman size hayırlı olsun diyelim!

    6'lı masada İYİ Parti ve CHP arasındaki adaylık krizinin yankıları sürmeye devam ederken, bir yeni kriz daha ortaya çıktı. İYİ Parti Ekonomi  Başkanı Bilge Yılmaz'ın söylemleri masayı karıştırdı. Yılmaz, "Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok" dedi. Masada yeni krize neden açıklamalar üzerine DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'den jet hızında cevap geldi. Ekmen," "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" diyerek İYİ Parti'ye rest çekti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Masada büyüklük krizi!

    6'lı masada adaylık krizleri sürmeye devam ederken, son dönemde İYİ Parti ve CHP arasındaki 'yanındayım' krizi yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu okyanus ötesi yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı parlatan Meral Akşener ve İYİ Parti'ye olay yaratan göndermelerde bulunmuştu.



    BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.



    Kılıçdaroğlu şunları söyledi;



        "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin.



        Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz? Yenmeyecek miyiz? Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."



        Bu çıkış üzerine adaylığına engel olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan 'Her koşulda yanınızdayım' açıklamasında bulunmuştu. Bu gelişmeler üzerine İYİ Parti'den ardı sıra tepkiler gelerek Meral Akşener'e desteklerini sıraladı.



            Bu gelişmelerin ardından 6'lı masada yeni bir kriz ortaya çıktı. İYİ Parti Ekonomi Başkanı Bilge Yılmaz'ın söylemleri ortalığı karıştırdı. Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında 6'lı masaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.



            "MASADA İKİ BÜYÜK PARTİ VAR"
            CHP ve İYİ Parti arasında pazarlık ve bakanlık bölümünün olmadığını ifade eden Bilge Yılmaz, "Bu şartlar altında işimiz kolay değil. İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok. En azından benim bildiğim yok" dedi.



            DEVA PARTİSİ'NDEN JET YANIT
            DEVA Partisi cephesinden ise bu sözlere jet yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bilge Yılmaz'ın "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." şeklindeki sözlerini alıntılayarak, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" ifadelerini kullandı.

            GÜRSEL TEKİN'İN SÖZLERİ NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKMIŞTI
            İYİ Parti ve CHP arasında geçtiğimiz haftalarda Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri nedeniyle tartışma yaşanmış ve iki partinin kurmayları sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmişti.

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            Haberler Güncel 6'lı masada büyüklük krizi! İYİ Parti ve DEVA Partisi sosyal medyada birbirine girdi: O zaman size hayırlı olsun diyelim!
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