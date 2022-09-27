6'lı masada büyüklük krizi! İYİ Parti ve DEVA Partisi sosyal medyada birbirine girdi: O zaman size hayırlı olsun diyelim!

6'lı masada adaylık krizleri sürmeye devam ederken, son dönemde İYİ Parti ve CHP arasındaki 'yanındayım' krizi yaşanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu okyanus ötesi yapılacak olan 'icazet' seferi öncesi adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı parlatan Meral Akşener ve İYİ Parti'ye olay yaratan göndermelerde bulunmuştu.
BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi;