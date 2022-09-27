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Mersin Mezitli'deki polisevine alçak saldırı! Kadın teröristlerin bomba düzeneğini bıraktıkları anlar ortaya çıktı

Mersin Mezitli'deki polisevine alçak saldırı! Kadın teröristlerin bomba düzeneğini bıraktıkları anlar ortaya çıktı
27.09.2022 10:41 - Son Güncelleme: 27.09.2022 10:42

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Son dakika haberi! Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaralanan 2 kadın terörist kendisini patlattı" dedi. Saldırının PKK tarafından düzenlendiğine dikkat çeken Soylu, "Kimin bağı varsa bulup gereğini yaparız" şeklinde konuştu. Saldırının Mersin'de yapılmasının sebebi ise teröristlerin Mersin'i iyi bilmelerinden kaynaklı. Bakan Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. Öte yandan terörislterin bomba düzeneğini bırakma anları ortaya çıktı.

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