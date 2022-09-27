CHP'nin terörist Dilşah Ercan için 'tutuklu gazeteci' yalanıyla özgürlük istediği ortaya çıktı!

Son dakika haberi! Mersin'de polisevine saldırı gerçekleştiren PKK'lı 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildi. Ercan’ın ismi CHP’nin bir süre önce “tutuklu gazeteciler” arasında gösterip “özgürlük” istediği isimler arasından çıktı. "Zozan Tolan" kod adlı Ercan'ın daha önce CHP ve HDP yandaşlığı ile bilinen mangır medyası Bianet'te yer alan haberde 'gazeteci' olarak tanıtıldığı ortaya çıktı. CHP'lilerin her fırsatta Türkiye'yi Avrupa'ya şikayet ettiği "gazeteciler tutuklanıyor" yalanı bir kez daha çöktü.