Son dakika: CHP İstanbul'da "Biji Serok Apo" sloganı atıp polise yumruk atan HDP'yi kınayamadı!

İstanbul'daki Öcalan'a destek yürüyüşünde HDP'li vekiller polisle tartıştı. HDP milletvekili Saliha Aydemir ise boşluktan faydalanarak polis memuruna yumruk attı.

CHP HDP'YE KALKAN OLDU!

Toplumun her kesiminden tepki çeken skandal olayın ardından CHP'den nasıl bir açıklama geleceği merak konusu olmuştu. CHP yine şaşırtmadı ve HDP'ye kalkan oldu.