Çekimler başladı iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Efsane geri mi dönüyor? Çukur hayranlarından mutluluk gözyaşları! O tarihte yayınlanacak...

ÇUKUR GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Toplamda 4 sezon yayınlanan dizinin final bölümü ise 7 Haziran 2021 yılında ekrana gelmişti. Fakat bu final kimseyi memnun etmedi. Dahası hayranları dizinin devam etmesini istiyordu.

Yapımcı ekip Çukur yerine bu dizinin spinoff'u tadında bir dizi ile karşımıza çıktı. Lakin bu dizi çok fazla tutmadı.

ÇUKUR NE ZAMAN YENİDEN YAYINLANACAK?

Şimdi ise iddialara göre Çukur geri dönecek. Hali hazırda yayıncı platformla imzalar atılmış çekimler başlamış durumda. Dahası dizinin yeni sezonu için yayın tarihinin bile belirlendiği iddia ediliyor. Yeni sezonda Exxen için yayınlanacağı iddia edilen dizi 2023'ün ilk çeyreğinde seyirci ile buluşacak.