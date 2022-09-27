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    • 27.09.2022 20:58
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    • 27.09.2022 20:58
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat: E-Nabız'a tanımlandı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir." dedi.

    65 üstü vatandaşlar dikkat! E-Nabız’a tanımlandı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir." dedi.

    Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir."



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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat: E-Nabız'a tanımlandı
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