Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 65 yaş üstü vatandaşlar dikkat: E-Nabız'a tanımlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu. Bakan Koca, "Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını doktor reçetesi ile eczanelerden alabilir." dedi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir."







65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI e-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2022