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    • Güncel
    • 27.09.2022 13:53
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    • 27.09.2022 13:53
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    CHP’li başkandan çirkin dezenformasyon: Polislere iftira attı

    Mersin Mezitli'de bölücü terör örgütü PKK tarafından polis evine düzenlenen saldırıda 1 polisimiz şehit oldu, 1 polis yaralandı. CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden, Twitter adresinden saldırının cinnet geçiren bir kadın polis tarafından gerçekleştirildiği iftirasını attı. Gelen tepkiler üzerine geri adım atarak özür dileyen Erden'e, öfke dinmedi.

    CHP’li başkandan çirkin dezenformasyon

    Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine yönelik dün gece 22.45 sularında terör örgütü PKK'ya mensup iki terörist tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi, uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler bir polisi şehit etti, bir polisin ise yaralanmasına neden oldu. Polisler ise karşı saldırıya geçti ve teröristleri etkisiz hale getirdi.

    SKANDAL PAYLAŞIM
    Sosyal medyada ise teröristlerin saldırısıyla ilgili olarak dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birini ise Cumhuriyet Halk Partisi Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden yaptı.

    Erden resmi Twitter hesabından, "İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış" diye yazdı.

    Bu yazdıklarından sonra Erden'e sosyal medyadan büyük tepki gösterildi.

    ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALDI
    Erden, gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından paylaşımıyla ilgili bir özür mesajı yayınladı.

    Erden, "Hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığım için Polis Teşkilatından ve Türk Milletinden özür dilerim. Şehidimize Allah'tan rahmet yaralı polisimize şifa diliyorum. Mersin'imizin ve ülkemizin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.

        ÖZRÜ KABAHATİNDEN BETER!
        Sosyal medyadan Erden'in yazdıklarına tepki gösterenlerden biri olan Hasan Alagöz isimli vatandaş "Özrün kabahatinden beter CHP'lilerin ağzında PKK'ya lanet okumak çok mu zor 3-5 oy için yaptıklarınızdan ben utanıyorum, yazıklar olsun" yorumunda bulundu.

        HABERİ ANLIK DAĞDAN MI ALIYORSUNUZ?
        Bünyamin Kılıç ise "Bu özürle olacak iş değil devlet yapacağını yapar umarım en şiddetlisinden" derken, Gülseren Salçın, "Haberi anlık Dağdan mı Pensilvanya'dan mı alıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

        GEREĞİ YAPILMAYACAK MI?
        Sedat Elibol isimli sosyal medya kullanıcısı ise Erden'e "Şehidimize içimiz yanıyor, acımızı yaşamaya fırsat bile vermiyorlar. Ama kinimiz de nefretimiz de diri. Bunlar unutulmayacak, illa bir hesap günü var" ifadelerini kullandı.

            Mehmet Ali Tozbay, "Şu provokatöre gereği yapılmayacak mı sevgili Emniyet?" diye sordu.

            İŞLEM BAŞLATILMALI!
            İsmet Aydın ise "Şanlı polisimize iftira atan toplumu bilinçli bir şekilde galeyana getirmeye çalışan bu şahısın özrü kabul edilemez! Bunlar Mersin'de PKK'nın uzantılarıyla kucak kucağa oturdukları için yaralarına tuz basılmış gibi ciyaklamış! İşlem başlatılmalı!" ifadelerini kullandı.

            YALAN ALGI ÇİRKEF
            Ayşe Hatun, Erden'in yazdıklarını tepkisini, "Bunlara iyi bakın, Atatürk'ün partisi dediğiniz Adamlara iyi bakın. Terör saldırısını bile polisimize yıkmaya çalışmış. Sonra özür dilemiş miş. Yalan, algı, çirkef" diyerek gösterirdi.

                Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçelievler Şirinevler Mahalle Başkanı Zafer Bayhan ise Erden'e tepkisini şöyle dile getirdi: "Bu şahıs CHP Akdeniz Gençlik kolları başkanı!!! CHP çıtayı bir kademe daha yükseltti ve Terör Örgütü HDP/PKK'nın gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin üzerini kapatmaya başlamışlar…" dedi.

                Gece boyunca sosyal medyada tepkilerin ardı arkası kesilmek bilmedi.

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