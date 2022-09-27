CHP’li başkandan çirkin dezenformasyon: Polislere iftira attı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Polisevine yönelik dün gece 22.45 sularında terör örgütü PKK'ya mensup iki terörist tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi, uzun namlulu silahlarla ateş açan teröristler bir polisi şehit etti, bir polisin ise yaralanmasına neden oldu. Polisler ise karşı saldırıya geçti ve teröristleri etkisiz hale getirdi.

SKANDAL PAYLAŞIM

Sosyal medyada ise teröristlerin saldırısıyla ilgili olarak dezenformasyon içeren paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımlardan birini ise Cumhuriyet Halk Partisi Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden yaptı.

Erden resmi Twitter hesabından, "İddia edilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren kadın polismiş. Cinnet geçirmiş ve çevreye el bombası atmak suretiyle ateş açmış" diye yazdı.