Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.







Mersin Emniyet Müdürü, terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "Birazdan netleşecek" şeklinde yanıt verdi.





Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.

Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır.

Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.







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