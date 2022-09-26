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    • 26.09.2022 23:35
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    • 26.09.2022 23:55
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    Son dakika: Mersin Mezitli'deki polis evine alçak saldırı

    Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi

    Mezitli’deki polis lojmanına ’terör saldırısı’ iddiası

    Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

    Mersin polis evi yakınında patlama!

    Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

    Saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

    Bu sırada şüphelilerin aracında yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.




    Mersin Emniyet Müdürü, terör saldırısı olup olmadığı yönündeki soruya "Birazdan netleşecek" şeklinde yanıt verdi.

    Mersin'in Mezitli İlçesindeki Polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada 2 polisimiz yaralanmıştır.
    Ayrıca Polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır.

    Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır.

    Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

    Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir.




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