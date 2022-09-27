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Mersin'deki kadın teröristin kendini patlattığı anlar ortaya çıktı

Mersin'deki kadın teröristin kendini patlattığı anlar ortaya çıktı
27.09.2022 12:15

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Son dakika haberi! Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir polis memuru şehit düştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaralanan 2 kadın terörist kendisini patlattı" dedi. Saldırının PKK tarafından düzenlendiğine dikkat çeken Soylu, "Kimin bağı varsa bulup gereğini yaparız" şeklinde konuştu. Saldırının Mersin'de yapılmasının sebebi ise teröristlerin Mersin'i iyi bilmelerinden kaynaklı. Bakan Soylu, Mersin'de bir polisin şehit olduğu polisevine yönelik terör saldırısında yaralanan polisi hastanede ziyaret etti. Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliği ile ilgili yapılan çalışmalarda, birinin Zozan Tolan kod adlı Dilşah Ercan olduğu belirlendi. Öte yandan teröristlerin bomba düzeneğini bırakma ve kadın teröristin kendini patlatma anları ortaya çıktı.

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