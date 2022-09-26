HDP'li Pervin Buldan'dan skandal sözler! Yunanistan'ı savundu, CHP ile sözde 'Kürdistan ittifakı' kurmak için çalıştıklarını söyledi

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği etkinlikte skandal açıklamalarda bulundu.
HDP EŞ BAŞKANI PERVİN BULDAN'DAN SKANDAL SÖZLER | VIDEO
Atina'nın Ankara'yı kışkırtan eylemlerini görmezden gelen Buldan, Türkiye'nin Yunanistan'a saldırdığını ve tehdit ettiğini öne sürdü.
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HDP Eş Başkanı, konuya ilişkin açıklamasında, "Her gün hakaretler yağdıranlar, HDP'yi hedef haline getirenler, kendi koltuklarını korumak için savaşa sarılanlar, bir gün Rojava'yı bir gün Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek." diye konuştu.