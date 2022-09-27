Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 27.09.2022 09:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2022 09:20
    ABONE OL

    Mersin TECE POİSEVİ saldırısı faili kim, tutuklandı mı? Mersin canlı bomba saldırısını terör örgütü mü yaptı? Şüpheli yakalandı!

    Mersin'in Mezitli ilçesinde bulunan polisevine uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralandı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    Son dakika: Şüpheli yakalandı!

    Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Alınan bilgiye göre, polisevine yaklaşan bir araçtan inen kişilerce buradaki polislere uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Polisler, saldırganlara karşılık verdi.

    MERSİN CANLI BOMBA SALDIRISINI KİM YAPTI?

    Bir şüpheli gözaltında

    İçişleri Bakanlığı, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıyla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla gözaltına alındığını açıkladı.

    İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saat 23.00 sularında kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği, çıkan çatışmada 2 polisin yaralandığı bildirildi.

    BOMBA DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

    Açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."

    Yaralanan polsiler için sosyal medyada çeşitli iddialar dolanıyor. Özellikle yaralananlar için kan ihtiyacı olduğu belirtilen paylaşım büyük dikkat çekti. Bişnlere kşi kan vermek için numaraya ulaşmaa çalışıyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan 28 Ekim’de açıklayacak! Yeni taslak hazır
    Haberler Haberler Mersin TECE POİSEVİ saldırısı faili kim, tutuklandı mı? Mersin canlı bomba saldırısını terör örgütü mü yaptı? Şüpheli yakalandı!
        SON DAKİKA