Mersin TECE POİSEVİ saldırısı faili kim, tutuklandı mı? Mersin canlı bomba saldırısını terör örgütü mü yaptı? Şüpheli yakalandı!

BOMBA DÜZENEĞİ İMHA EDİLDİ

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir."