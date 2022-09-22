CHP amacını açık açık belli ediyor! Önce "Kürdistan" şimdi de "eyalet" skandalı

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözü, CHP PM Üyesi Nevaf Bilek'in Kürdistan çıkışı derken bir skandalda CHP'nin resmi internet sitesinde patladı. CHP'nin Aile Destek Sigortası sitesine giriş yapanlar skandal bir ifade ile karşılaştı.

"EYALET " İFADESİNİ KULLANDILAR

CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ortak projesi olan Aile Destek Sigortası programında bir skandala imza atıldı. CHP'nin resmi internet sitesinde yer alan https://ailedestekleri.chp.org.tr adresli siteye giriş yapanlar karşılarında "eyalet" ifadesi ile karşılaştı.