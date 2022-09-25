CHP'li mangır medya Selahattin Demirtaş'ı aklamak için devreye girdi! Halk TV paylaştı, BirGün, T24 ve Diken devam ettirdi





İŞTE DEMİRTAŞ'IN SUÇLARI

Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın hakkında 5 ilde 12 dava açılmış durumda. Demirtaş, bu davalarda, "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılanıyor. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada Demirtaş için 7 ayrı suçtan 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezasına isteniyor. Dava en son 16 Mart 2021'e ertelendi.