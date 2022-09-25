CHP'li mangır medya Selahattin Demirtaş'ı aklamak için devreye girdi! Halk TV paylaştı, BirGün, T24 ve Diken devam ettirdi

CHP'nin bir numaralı destekçisi Halk TV, partinin Millet İttifakı'ndaki ortağı HDP'nin terör örgütü üyesi olmak yüzünden cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklama operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.
TERÖRİST DEMİRTAŞ'I CHP ÜZERİNDEN AKLAMA ÇABASI
Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye karşı kin dolu sözleriyle gündeme gelen Selahattin Demirtaş CHP kanalı üzerinden aklanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı konuşmada "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" diyen Demirtaş bu sözlerine ilişkin Halk TV'ye konuştu.
BARIŞA MI KATKI SUNACAK?
"Ben orada, Öcalan PKK'ya silah bıraktıracak ve barışa katkı sunan hiç kimsenin yaptıkları toplum tarafından unutulmayacak demek istiyorken istismara açık bir cümle kurmuş oldum" dedi.