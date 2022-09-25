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    • 26.09.2022 01:46
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    • 26.09.2022 01:57
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    CHP'li mangır medya Selahattin Demirtaş'ı aklamak için devreye girdi! Halk TV paylaştı, BirGün, T24 ve Diken devam ettirdi

    Bebek katili terörist Abdullah Öcalan'ın güzellemesini yaparak, 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen tutuklu terörist Selahattin Demirtaş'ı CHP'li mangır aklama yarışına girdi. Halk TV'de konuşan terörist Demirtaş,"Ben orada, Öcalan PKK’ya silah bıraktıracak ve barışa katkı sunan hiç kimsenin yaptıkları toplum tarafından unutulmayacak demek istiyorken istismara açık bir cümle kurmuş oldum” açıklamasında bulundu. Seçim yaklaşırken her yolu deneyen CHP ve mangır medya açıklamalardan sonra ardı sıra terörist Demirtaş paylaşımlarında bulunarak aklama yarışına girdi.

    Mangır medya Demirtaş’ı aklama yarışında

    CHP'nin bir numaralı destekçisi Halk TV, partinin Millet İttifakı'ndaki ortağı HDP'nin terör örgütü üyesi olmak yüzünden cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı aklama operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.



    TERÖRİST DEMİRTAŞ'I CHP ÜZERİNDEN AKLAMA ÇABASI
    Geçtiğimiz dönemlerde Türkiye'ye karşı kin dolu sözleriyle gündeme gelen Selahattin Demirtaş CHP kanalı üzerinden aklanmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda yaptığı konuşmada "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz heykelini" diyen Demirtaş bu sözlerine ilişkin Halk TV'ye konuştu.



    BARIŞA MI KATKI SUNACAK?
    "Ben orada, Öcalan PKK'ya silah bıraktıracak ve barışa katkı sunan hiç kimsenin yaptıkları toplum tarafından unutulmayacak demek istiyorken istismara açık bir cümle kurmuş oldum" dedi.



        CHP MEDYASI ANINDA DEVREYE GİRDİ
        Halk TV'de yer alan bu haber sonrası CHP medyası hemen harekete geçerek Demirtaş'ı masum gösterme çabasına girişti. Başta BirGün, Diken ve T24 gibi kanallar Demiştaş'ı masumlaştırmaya çalışan habere yer verdi.



        İŞTE DEMİRTAŞ'IN SUÇLARI
        Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ın hakkında 5 ilde 12 dava açılmış durumda. Demirtaş, bu davalarda, "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılanıyor. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ana davada Demirtaş için 7 ayrı suçtan 43 yıldan 142 yıla kadar hapis cezasına isteniyor. Dava en son 16 Mart 2021'e ertelendi.



        6-7 EKİM OLAYLARINDAKİ ROLÜ
        Demirtaş'ın yargılandığı davalardan biri de 6-7 Ekim 2014 yılında yaşanan 2 polisin şehit olduğu ve 35 vatandaşın hayatını kaybettiği olaylar. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında "azmettirici" olarak suçlanıyor.

        TERÖR TUTUKLUSU DEMİRTAŞ'A ARKA ÇIKTI
        Elazığlıların kendisine gösterdiği bilboardlı tepkiyi hiçe sayan Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu, terörden tutuklu bulunan ittifak ortağı Selahattin Demirtaş için hazırlanan afişin önüne geçip poz verdi.



            Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, söz konusu afişlerin yurttaşların kalbini kırdığını öne sürüp, "Biz barışacağız. Vallahi de billahi de barışacağız! İnadına can cana, yan yana olacağız. Başaracağız biz bunu. Bize nasip olacak göreceksiniz. İnadına et ile tırnak olmaya devam edeceğiz. İnadına helalleşeceğiz. İnadına hep beraber, hep beraber" şeklinde konuştu.



            HDP YPG VE PYD'YE, KEMAL DE HDP'YE YASLANIYOR
            CHP'nin sırtını YPG ve PYD'ye yaslamakla övünen HDPKK'ya sırtını yaslaması toplumu vicdanını yaralarken, yürütülen kirli ittifak bir kez daha gözler önüne serildi.



            CHP'NİN HDPKK'YA KAYAN EKSENİ
            2023 seçimlerine giderayak İYİ Parti'den umduğunu bulamayan CHP'nin HDPKK'ya kayan ekseni ise dikkatlerden kaçmadı.

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            Haberler Güncel CHP'li mangır medya Selahattin Demirtaş'ı aklamak için devreye girdi! Halk TV paylaştı, BirGün, T24 ve Diken devam ettirdi
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