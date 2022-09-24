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    • 24.09.2022 13:07
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    • 24.09.2022 13:19
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    Eren Abluka darbesi: 2 turuncu, 1 gri terörist ex

    Son dakika haberleri... Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen teröristlerden 2'sinin 'turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin ile 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye, bir teröristin de 'gri' kategoride yer alan, 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.

    Eren Abluka darbesi: 2 turuncu, 1 gri terörist ex

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:
    Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen BTÖ mensuplarına yönelik 20 Eylül 2022 tarihinde, Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince yapılan operasyon neticesinde, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

    Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, 'Terör Arananlar Listesi'nde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride yer alan 'Dicle Botan' kod adlı 'Hacer Suçin' olduğu, Teröristlerden diğerinin, Sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargâhında faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1 Milyon TL'ye kadar ödülle 'Turuncu' kategoride yer alan, 'Diren Wan' kod adlı 'Aliye Kiye' olduğu, son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı'nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL'ye kadar ödülle Gri kategoride yer alan, 'Amed Ader' kod adlı 'Hatice Ay' olduğu belirlendi.

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