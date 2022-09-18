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    • 18.09.2022 21:06
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    • 18.09.2022 21:28
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    6'lı masada olaylar boyut değiştirdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan gizli buluşma! Babacan Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?

    6’lı masada yerel seçimler yaklaştıkça kirli hesaplar da başladı. Şubat ayından bu yana 6 toplantı yapan ancak bir aday belirleyemeyen 6’lı masa son haftalarda her gün yeni bir krizle karşımızda. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık hevesiyle yanıp tutuşurken masanın ikinci büyük ortağı İYİ Parti söz konusu adaylığı istemediğini alenen dile getiriyor. İYİ Parti ve CHP arasında HDP’ye bakanlık, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı, anket savaşları derken dikkat çeken durum yaşandı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftasonu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile masanın diğer üyelerinin haberi olmadan buluştu. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçtiğimiz günlerde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla gizli bir görüşme gerçekleştirmişti.

    Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan’dan gizli buluşma!

    Son dakika haberi! HDP'nin dışarıdan gizli destek verdiği 6'lı masada adaylık krizi sürüyor. 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adayını henüz açıklayamayan masa 8 ayda 6 toplantı yaptı. İttifakta birçok Cumhurbaşkanı adayı gündemde...

    6'LI MASADA KAFALAR KARIŞIK!
    Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adını potaya sokmak isterken, Deva ve Gelecek partileri kendi Genel Başkanları'nı Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor. İttifakın gizli ortağı HDP ise CHP'nin kontrolünde hareket ediyor.

    6'lı masada işler bu kadar karışıkken geçtiğimiz hafta kritik bir buluşma gerçekleştiği öğrenildi. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.

    BABACAN KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEDİ?
    Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen yemekte iki liderin diğer ortaklarının bilgisi dışında Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı üzerinde istişare yaptıkları ileri sürüldü.

        Babacan'ın yemekte Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendi adaylığına destek istediği iddia edildi. Bilindiği gibi Babacan 6'lı masada bir fikir birliğine varılamazsa kendisinin aday olacağını açıklamıştı.

        Diğer taraftan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan ittifaka gözdağı gibi bir açıklama gelmişti. Kuşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışında bir aday çıkarılması durumunda masanın dağılacağını ifade etmişti. Kuşoğlu, Mansur Yavaş isminin masaya getirilmeyeceğini, getirilse de kabul edilmeyeceğinin altını çizmişti. Anketlerden Yavaş isminin çıkması ihtimalini de değerlendiren Kuşoğlu, "Anketler popülariteyi gösterir" diyerek anketler üstünden aday belirlenmesinin doğru olmadığını vurgulamıştı.
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        Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan’dan gizli buluşma!
        Haberler Güncel 6'lı masada olaylar boyut değiştirdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan gizli buluşma! Babacan Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?
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