6'lı masada olaylar boyut değiştirdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan gizli buluşma! Babacan Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?

6'lı masada işler bu kadar karışıkken geçtiğimiz hafta kritik bir buluşma gerçekleştiği öğrenildi. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.

BABACAN KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEDİ?

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen yemekte iki liderin diğer ortaklarının bilgisi dışında Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı üzerinde istişare yaptıkları ileri sürüldü.