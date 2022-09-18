6'lı masada olaylar boyut değiştirdi! Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan'dan gizli buluşma! Babacan Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi?

Son dakika haberi! HDP'nin dışarıdan gizli destek verdiği 6'lı masada adaylık krizi sürüyor. 2023 yılında gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Seçimi için adayını henüz açıklayamayan masa 8 ayda 6 toplantı yaptı. İttifakta birçok Cumhurbaşkanı adayı gündemde...
6'LI MASADA KAFALAR KARIŞIK!
Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi aday olmak isterken İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı ön plana çıkarıyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Saadet Partisi Abdullah Gül'ün adını potaya sokmak isterken, Deva ve Gelecek partileri kendi Genel Başkanları'nı Cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyor. İttifakın gizli ortağı HDP ise CHP'nin kontrolünde hareket ediyor.
6'lı masada işler bu kadar karışıkken geçtiğimiz hafta kritik bir buluşma gerçekleştiği öğrenildi. CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta sonu Ankara'da, Deva Partisi lideri Ali Babacan ile akşam yemeğinde buluştuğu öğrenildi.
BABACAN KILIÇDAROĞLU'NDAN NE İSTEDİ?
Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel tesislerinde gerçekleşen yemekte iki liderin diğer ortaklarının bilgisi dışında Cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı üzerinde istişare yaptıkları ileri sürüldü.