2022 KPSS ön lisans ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına kısa bir süre kaldı. Adaylar sınav tarihi yaklaşırken ÖSYM tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. KPSS ön lisans sınav yerleri için bekleyiş devam ederken sınav tarihi ile ilgili araştırmalar da sürüyor.