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    • Haberler
    • 21.09.2022 10:52
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    • 21.09.2022 10:52
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    2022 KPSS ön lisans ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu?

    ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS ön lisans sınavı ekim ayında gerçekleştirilecek. Adaylar, KPSS önlisans sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu? KPSS ön lisans sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    2022 KPSS ön lisans ne zaman?

    2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına kısa bir süre kaldı. Adaylar sınav tarihi yaklaşırken ÖSYM tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. KPSS ön lisans sınav yerleri için bekleyiş devam ederken sınav tarihi ile ilgili araştırmalar da sürüyor.

    KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

    2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.

    KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2022-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.

        Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi'nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI SÜRESİ NE, KAÇ SORU SORULACAK?

        Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacak. KPSS ön lisans sınavının süresi 130 dakika olacak. DHBT, tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.
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        Haberler Haberler 2022 KPSS ön lisans ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu?
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