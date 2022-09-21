2022 KPSS ön lisans ne zaman? KPSS önlisans sınav yerleri belli oldu mu?

2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına kısa bir süre kaldı. Adaylar sınav tarihi yaklaşırken ÖSYM tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. KPSS ön lisans sınav yerleri için bekleyiş devam ederken sınav tarihi ile ilgili araştırmalar da sürüyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde ÖSYM tarafından uygulanacak.
KPSS ÖN LİSANS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-KPSS Ön Lisans'a ve DHBT'ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek. adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunacak. Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi'ni yanında bulundurmak zorundadırlar.