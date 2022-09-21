AYM'den Yükseköğrenim Kredisi kullananlara ilişkin önemli karar

AYM'den Yükseköğrenim Kredisi kullananlarla ilgili önemli bir karara imza attı. Buna göre, birden fazla taksitin ödenmediği durumda borcun peşin ödenmesi kuralı iptal edildi.
AYM, 351 sayılı Kanun kapsamında yararlanılan yükseköğrenim kredilerinin birden fazla taksitinin zamanında ödenmemesi durumunda alacağın tamamının muaccel olmasını öngören kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle yapılan başvuruyu karara bağladı.
Yapılan başvuruda, kullanılan yükseköğrenim kredilerinin iki taksitin geciktirilmesi durumunda borcun tamamının muaccel hale gelmesinin ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığı, kredi borcuna ayrıca gecikme zammı uygulanmasının bireyleri zor duruma düşüreceği, bu durumun sosyal devlet ilkesini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği belirtilerek kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.