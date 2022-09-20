Başkan Recep Tayyip Erdoğan Reuters muhabirinin sorularına yanıt verdi! "Yok niye? O Biden ben de Erdoğan"

BM Genel Kurul toplantısı için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Reuters muhabirinin sorularına yanıt verdi.
'BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞ OLMAYI DİLER MİYDİNİZ?'
'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.
"OLUMLU KONUŞUYORLAR"
Sorularına devam eden muhabir, "Senatörlerle görüştüğünüz zaman F-16'larla ile ilgili nasıl bir izlenim edindiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan "Olumlu konuşuyorlar" açıklamasında bulundu.
AMERİKAN PBS KANALINDA F-16 AÇIKLAMLARINDA BULUNMUŞTU
Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin savunma sanayisinde de istenilen yerde olmadığını belirterek, şu değerlendirmede bulunmuştu: "Savunma sanayini iyi bir yere taşımamız lazım. İşte mesela bizim F-16 meselemiz var. Biz sizden F-16 almışız. Şimdi sizden F-16 aldığımıza göre bunun gerisinin gelmesi lazım. Ama burada siyasi yaklaşımla karar vererek F-16 konusunda Türkiye'ye hala bir yaptırım uygulama yoluna gitmek iki dost ülke için çok yanlış bir şey. En son Sayın Biden, bunu çözme noktasında bana söz verdi. Şu anda Biden'ın buna olumlu baktığını biliyorum. Hatta Cumhuriyetçilerle de görüşmelerimiz oldu, onlar da buna olumlu bakacaklarını söylediler. Şimdi F-16 konusunda eğer biz Amerika'dan istediğimiz neticeyi alamazsak ne yapacağız? Başımızın çaresine bakacağız. Siz kalkıp da Yunanistan'a F-16 konusunda her türlü desteği vereceksiniz, orada üsler kuracaksınız ama Türkiye gibi NATO'daki dost ülkeye ve ilk 5 içerisinde NATO'da her türlü desteği veren ülkeye bu desteği vermeyeceksiniz. Bu durumda Türkiye'nin yapacağı iş de başının çaresine bakmaktır. Yoksa bunun dışında bizim Amerika'yla sıkıntımız yok."