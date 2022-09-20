Başkan Recep Tayyip Erdoğan Reuters muhabirinin sorularına yanıt verdi! "Yok niye? O Biden ben de Erdoğan"





'BIDEN'LA GÖRÜŞMÜŞ OLMAYI DİLER MİYDİNİZ?'

'Biden ile görüşecek misiniz?' sorusuna "Resepsiyonuna katılacağım" diyerek cevap veren Erdoğan, 'Görüşmüş olmayı diler miydiniz?' sorusuna ise "Yok niye, O Biden ise ben de Erdoğan'ım" diye cevap verdi.





"OLUMLU KONUŞUYORLAR"

Sorularına devam eden muhabir, "Senatörlerle görüştüğünüz zaman F-16'larla ile ilgili nasıl bir izlenim edindiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan "Olumlu konuşuyorlar" açıklamasında bulundu.