Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor.
SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan dün de bazı görüşmeler gerleşleştirmişti. İşte Erdoğan'ın New York'ta yaptığı o görüşmeler...
Başkan Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.
YEMEN BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-ALİMİYİ DE KABUL ETTİ
Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.