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    • 20.09.2022 17:25
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    Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan’ın diplomasi trafiği sürüyor!

    BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor.

    SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

    Başkan Erdoğan dün de bazı görüşmeler gerleşleştirmişti. İşte Erdoğan'ın New York'ta yaptığı o görüşmeler...

    Başkan Erdoğan, BM Vesayet Konseyi'nde düzenlenen Eğitimin Dönüştürülmesi Zirvesi'nde yaptığı konuşmanın ardından ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti.

    YEMEN BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI EL-ALİMİYİ DE KABUL ETTİ
    Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

        BAŞKAN ERDOĞAN, GUATEMALA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD temasları kapsamında Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.

        Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcilerini kabul etmesinin ardından Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ile görüştü.

        ERDOĞAN, YAHUDİ TOPLUMU ÇATI KURULUŞLARI TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları Temsilcilerini Türkevi'nde kabul etti.

        BAŞKAN ERDOĞAN GÜRCİSTAN BAŞBAKANI İRAKLİ GARİBAŞVİLİ'Yİ KABUL ETTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili'yi Türkevi'nde kabul etti.

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