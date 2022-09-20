Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

BM 77. Genel Kurulu nedeniyle ABD'de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, temaslarına devam ediyor.

SCHOLZ İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan dün de bazı görüşmeler gerleşleştirmişti. İşte Erdoğan'ın New York'ta yaptığı o görüşmeler...