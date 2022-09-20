BM Genel Sekreteri Guterres'ten Türkiye'ye 'tahıl koridoru' övgüsü: Umut ve mucize

"Bir an önce harekete geçilmezse küresel gübre kıtlığı, hızla küresel gıda kıtlığına dönüşecek." diyen Guterres, "Öfke, hiddet ve olumsuzlukları paraya çeviren bir iş modeline dayalı sosyal medya platformları, toplumlara tarif edilemez zararlar veriyor." açıklamasını yaptı.