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    • Güncel
    • 18.09.2022 06:38
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    • 18.09.2022 06:43
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji saat ve gün verdi! Şemsiyeleri çıkarın! Tüm yurdu etkisi altına alacak | 18-22 Eylül 2022

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde bugün öğle saatlerinden itibaren Marmara bölgesi için "kuvvetli rüzgar" uyarısı yapıldı. Rüzgarla beraber yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiği de duyuruldu. 5 günlük hava durumu tahmininde ise özellikle çarşamba ve perşembe gününden itibaren yağışlı havanın yurdu etkisi altına alacağı kaydedildi.

    Şemsiyeleri çıkarın! Tüm yurdu etkisi altına alacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU

    MARMARA
    Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah saatlerinde güney, öğle saatlerinden sonra kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 27°C
    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 29°C
    Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KOCAELİ °C, 36°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu, Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 34°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 30°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 32°C
        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 33°C
        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 36°C
        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

            BATI KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, Bolu, Karabük ve Sinop çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 31°C
            Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 35°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 33°C
            Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 32°C
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinde Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 40°C
            Parçalı bulutlu

            ARTVİN °C, 36°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 37°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 32°C
            Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 30°C
            Az bulutlu ve açık

            KARS °C, 29°C
            Az bulutlu ve açık

            MALATYA °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            VAN °C, 27°C
            Az bulutlu ve açık

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 36°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 37°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 38°C
            Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji saat ve gün verdi! Şemsiyeleri çıkarın! Tüm yurdu etkisi altına alacak | 18-22 Eylül 2022
                    SON DAKİKA