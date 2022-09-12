Osmanlı Devleti’ni hedef almıştı! Tunç Soyer şimdi de Sultan Vahdettin’e kin kustu!

İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki 9 Eylül kutlamalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef almış ve sözlerine kılıf olarak Nutuk'u kullanmıştı.Osmanlı Devleti'ne nefret kusan Tunç Soyer bu sefer de Sultan Vahdettin'i hedef aldı.







"HANGİ TARİH BİLGİSİ İLE CEDDİMİZİ HAİN İLAN EDEBİLİYORSUNUZ?"

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Tunç Soyer'in 9 Eylül'de Osmanlı Devleti'ni hedef aldığı konuşmasına, "Sayın başkan, siz değilmiydiniz Kıbrıs'ı Kıbrıslılar'a bırakalım diyen? Peki siz niye tarihi tarihçilere bırakmıyorsunuz? Siz hangi tarihi bilgi ve birikiminizle ceddimizi hain ilan edebiliyorsunuz?" sözleriyle tepki gösterdi.







"İŞİNİZİ YAPIN SÖYLEMLERLE DEĞİL HİZMETLERİNİZLE GÜNDEM OLUN"

Tunç Soyer'in hizmetten çok söylemleriyle gündem olduğunu belirten Selahattin Şahin, "3,5 yıldır hayat geçirdiğiniz tek bir proje yok, var olanları da tamamlama gayretiniz yok. Kentsel dönüşüm, trafik, altyapı, koku ve daha nice kronikleşmiş sorun dağ gibi duruyor. Biz de size Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle seslenelim; "Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır." İşinizi yapın, söylemlerinizle değil, hizmetlerinizle gündem olun." dedi.







Şahin'e cevap veren Tunç Soyer ise bu sefer Sultan Vahdettin'e 'hain' dedi.







İşte Tunç Soyer'in o konuşması;

"TARİH BİLMENİZE GEREK YOK"

"Biz hafızamızı tazelemek zorundayız. Vahdettin ile Mustafa Kemal'i aynı anda savunamazsınız. Bunun için tarih bilmenize gerek yok. İlkokul 3.sınıf bilgisidir. Hain Vahdettin vatanı terk etti."







"BAŞKA BİR TARİH YAZMAYA KALKABİLİRSİNİZ"

"Başka bir tarih yazmaya kalkılabilir onu kahraman olarak göstermek isteyebilirsiniz. Ama gerçekler değişmez. Çanakkale Geçilmez denilen yerden geçildi hem de kurşun sıkılmadan geçildi. Ne oldu o şehitlerin hatırası? Vahdettin ve Damat Ferit Paşa Sevr'i imzaladılar."