CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı işgalci Yunan'ın adını dahi kullanmadı





SENEYE KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN DA TAM OLSUN

Soyer'in skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." dedi.