CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı işgalci Yunan'ın adını dahi kullanmadı

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef aldı emperyalistlerin maşalığını yapan Yunanistan'ın adını bile anmadı.
CHP'Lİ SOYER'DEN SKANDAL KUTLAMA! OSMANLI'YI HEDEF ALDI | VİDEO İZLE
Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların Osmanlı Devleti tarafından yetiştirildiğini ununtan Soyer, haddini aştı.
OSMANLI'YI HEDEF ALDI
"Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar." diyerek Osmanlı'yı hedef alan Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular." dedi.
YUNANİSTAN'IN ADINI GEÇİRMEDİ
Sözlerinde Türkiye'yi işgale kalkışan Yunanistan'ın adını dahi geçirmeyen Soyer, "Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. " diyerek adeta Yunan seviciliğine soyundu.