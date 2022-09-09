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    • Güncel
    • 09.09.2022 23:23
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    • 10.09.2022 00:00
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    CHP'li Tunç Soyer Osmanlı'yı hedef aldı işgalci Yunan'ın adını dahi kullanmadı

    Son dakika haberi! İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef aldı. Yunanistan'ın adını dahi geçirmeden topraklarımızın işgal edildiğini söyleyen Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li Soyer’den skandal kutlama! Osmanlı’yı hedef aldı

    İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen 9 Eylül kutlamalarında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer skandal ifadelerle Osmanlı Devleti'ni hedef aldı emperyalistlerin maşalığını yapan Yunanistan'ın adını bile anmadı.

    CHP'Lİ SOYER'DEN SKANDAL KUTLAMA! OSMANLI'YI HEDEF ALDI | VİDEO İZLE

    Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların Osmanlı Devleti tarafından yetiştirildiğini ununtan Soyer, haddini aştı.



    OSMANLI'YI HEDEF ALDI
    "Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar."     diyerek Osmanlı'yı hedef alan Soyer, "Yüzyıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, dalalet içindeydi. Gençleri, kadınları hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular." dedi.



    YUNANİSTAN'IN ADINI GEÇİRMEDİ
    Sözlerinde Türkiye'yi işgale kalkışan Yunanistan'ın adını dahi geçirmeyen Soyer, "Bir sabah emperyalist ülkenin askerleri körfezin sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. " diyerek adeta Yunan seviciliğine soyundu.



        SENEYE KUTLAMALARI ATİNA'DA YAPIN DA TAM OLSUN
        Soyer'in skandal sözlerine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İzmir'in kurtuluş yıl dönümü etkinliğinde İzmir BB Başkanı'nın konuşması, tarihi acıyla ve kahramanlıkla dolu olan İzmir'imize büyük hakarettir. Osmanlı'yı hain ilan ediyor ama işgalci Yunan'ın adını zikredemiyor bile. Seneye kutlamaları Atina'da yapın da tam olsun." dedi.

        YUNANİSTAN'DA BİR BELEDİYE BAŞKANI KONUŞUYOR ZANNETTİM
        "Bir an Yunanistan'da bir belediye başkanı konuşuyor zannettim." diyen bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Haddini bil Tunç Soyer sen ecdadımın tırnağı olamazsın HADSİZ..!" sözleriyle Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

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