Tarih değişiyor, roller değişmiyor! 1878'den 2022'ye Osmanlı düşmanlığıyla işlenen zihniyet ve bugünkü CHP





Türkiye'nin köklü geçmişini yok sayıp, Osmanlı ecdadına sövenlerin kalkıştığı bu girişimin bir benzeri, takvim yaprakları 1878'i gösterdiğinde karşımıza çıkıyor...

OSMANLI'YI 'ŞEYTANLAŞTIRAN' MİHRAKLARIN ABD'DEKİ KUTLAMASI

O dönemde koca imparatorluğu 'şeytanlaştıran' mihraklar, meşrutiyetin ilanı ile birlikte ABD'de kutlama yapmış, "Özgürlük, Kardeşlik, Eşitlik" naraları atmıştı.



New York'ta yapılan "KUTLAMA İÇİN BÜYÜK TOPLANTI" başlıklı etkinlikte Jön Türkler, Ermeni Devrimci Federasyonu ve Hınçak Cemiyeti yerini alırken; tüm Osmanlı Unsurları (Türkler, Suriyeliler, İbraniler, Arnavutlar, vb.) davet ediliyor.



"TÜM OSMANLILAR VE AMERİKALI DOSTLARI..."

Söz konusu davetiyenin alt kısmında yer alan detayda ise "Tüm Osmanlılar ve onların Amerikalı dostları toplantıda hazır bulunmaya candan davetlidir" ifadeleri dikkatlerden kaçmıyor.