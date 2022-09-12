Tarih değişiyor, roller değişmiyor! 1878'den 2022'ye Osmanlı düşmanlığıyla işlenen zihniyet ve bugünkü CHP

CHP son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.
İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş daha sonrasında da seviyesizliğini perçinleyerek Sultan Vahdettin'e hakaret etmişti.
OSMANLI VE PADİŞAH DÜŞMANLIĞI
Soyer'in bu sözlerine CHP'li İBB'den de destek gecikmemiş, Tarık Balyalı isimli CHP Grup Sözcüsü 'Atatürk' maskesine sığınarak Sultan Vahdettin'e hain yakıştırmasında bulunmuştu.
CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralarken, ecdadın aziz hatırasının yok sayılıp ayaklar altına alınması da büyük tepki uyandırmıştı.