Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.09.2022 01:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.09.2022 01:49
    ABONE OL

    Tarih değişiyor, roller değişmiyor! 1878'den 2022'ye Osmanlı düşmanlığıyla işlenen zihniyet ve bugünkü CHP

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP eliyle Osmanlı ve padişah düşmanlığı üzerinden sahnelenen seviyesiz oyun, toplumun sinir uçlarına dokunuyor. Ecdadın aziz hatırasına söven zihniyetin 'Atatürk' maskesi kullanarak Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme girişimi tepkiyle karşılandı. Bu gelişmeler dikkatlice mercek altında alındığında Osmanlı ecdadına sövenlerin kalkıştığı bu girişimin bir benzeri, takvim yaprakları 1878'i gösterdiğinde karşımıza çıkıyor...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    1878’den 2023’e Osmanlı düşmanlığı ve CHP...

    CHP son zamanlarda Osmanlı Devleti ve padişah düşmanlığı üzerinden toplumun sinir uçlarına dokunuyor.


    İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle 9 Eylül'de düzenlenen etkinlikte konuşan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmanlı Devleti'ne yönelik nefret söyleminde bulunmuş daha sonrasında da seviyesizliğini perçinleyerek Sultan Vahdettin'e hakaret etmişti.


    OSMANLI VE PADİŞAH DÜŞMANLIĞI
    Soyer'in bu sözlerine CHP'li İBB'den de destek gecikmemiş, Tarık Balyalı isimli CHP Grup Sözcüsü 'Atatürk' maskesine sığınarak Sultan Vahdettin'e hain yakıştırmasında bulunmuştu.


    CHP'deki dinmeyen Osmanlı düşmanlığı ve hazımsızlığı toplum vicdanını yaralarken, ecdadın aziz hatırasının yok sayılıp ayaklar altına alınması da büyük tepki uyandırmıştı.


    2023'E SAYILI BİR ZAMAN KALA OSMANLI VE CUMHURİYET'İ KAVGA ETTİRME ÇABASI
    Osmanlı ve Cumhuriyet'i kavga ettirme gayesinde olup Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü buna alet eden CHP zihniyetinin 2023'e sayılı bir zaman kala sahnelediği kirli oyun bir kez daha gözler önüne serildi.



        Türkiye'nin köklü geçmişini yok sayıp, Osmanlı ecdadına sövenlerin kalkıştığı bu girişimin bir benzeri, takvim yaprakları 1878'i gösterdiğinde karşımıza çıkıyor...

        OSMANLI'YI 'ŞEYTANLAŞTIRAN' MİHRAKLARIN ABD'DEKİ KUTLAMASI
        O dönemde koca imparatorluğu 'şeytanlaştıran' mihraklar, meşrutiyetin ilanı ile birlikte ABD'de kutlama yapmış, "Özgürlük, Kardeşlik, Eşitlik" naraları atmıştı.

        New York'ta yapılan "KUTLAMA İÇİN BÜYÜK TOPLANTI" başlıklı etkinlikte Jön Türkler, Ermeni Devrimci Federasyonu ve Hınçak Cemiyeti yerini alırken; tüm Osmanlı Unsurları (Türkler, Suriyeliler, İbraniler, Arnavutlar, vb.) davet ediliyor.

        "TÜM OSMANLILAR VE AMERİKALI DOSTLARI..."
        Söz konusu davetiyenin alt kısmında yer alan detayda ise "Tüm Osmanlılar ve onların Amerikalı dostları toplantıda hazır bulunmaya candan davetlidir" ifadeleri dikkatlerden kaçmıyor.



        Tarihler değişiyor, zaman su gibi akıyor ama roller asla ve asla değişmiyor...

        1878'de yapılan "Özgürlük, Kardeşlik, Eşitlik" maskeli, Osmanlı'nın temeline dinamit döşeyen ABD'deki toplantının güdümünde; 2023 yolunda ABD Başkanı Joe Biden'ın iktidarı devirmek için muhalefete verdiği koşulsuz destek taşları ufak ufak yerini oturtuyor.

        O dönem Osmanlı'ya sövüp şeytanlaştıranlar ile günümüzdeki Osmanlı'nın aziz hatırasını ayaklar altına alanların istikametinin ortak ve aynı olması da önemli bir detay olarak karşımıza çıkıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Öğrenci muafiyetine İmamoğlu engeli!
        Haberler Güncel Tarih değişiyor, roller değişmiyor! 1878'den 2022'ye Osmanlı düşmanlığıyla işlenen zihniyet ve bugünkü CHP
            SON DAKİKA