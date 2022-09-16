İşte CHP’nin dostu Yunan’ın mezalimi! Mora’da 40 bin Türk katledildi
CHP'li Tunç Soyer'in 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen törende Osmanlı'ya kin kusarken Yunanistan hakkında tek kelime söylememesi büyük tepki çekmişti. Soyer'e yine CHP'li yöneticiler sahip çıkmış "Soyer haklı" diyenler bile olmuştu. İşte CHP'nin görmezden geldiği Yunan vahşeti!
CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluş töreninde, yüzyıllar boyu savaşarak kendisine vatanı emanet eden Osmanlı'ya kin kustu, 'denize dökülen düşman'ı hiç ağzına almadı. CHP yöneticileri de Soyer'e sahip çıktı, aynı Osmanlı nefretini sürdürdü. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "Siz Damat Ferit hükümetisiniz" sözüyle, Yunanistan'ı anmadan hükümete yüklendi, kirli siyaset yaptı. CHP'li Gürsel Tekin ise "Soyer haklı. 100 yıl önce bu ülkeyi yönetenler, gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içindeydi" diyerek iftirayı sürdürdü.
Tarihine yabancı CHP'nin, Yunanistan mezaliminin sona erişinin kutlandığı törende bile sözünü etmekten kaçındığı Yunan vahşeti tüylerinizi ürpertecek. Yunan'ın Osmanlı'ya başkaldırdığı 1821'den sonra Türklere ve Müslümanlara yönelik katliamlarına dair tüm gerçekleri, bu yazı dizisinde bulacaksınız. Yunanistan'ın kuruluşuna giden yolda Mora'da Osmanlı'ya isyan ettiği günlerde Türklere yönelik yaptığı katliamlar, toplumsal hafızamızda yerini hâlâ koruyor. Yunanlar, Mora'daki ayaklanmayı 6 Nisan 1821'de "Mora'da tek bir Türk bırakılmamalıdır" sloganı ile başlattı.
Bu slogana uyan isyancılar tüm Türk ve öteki Müslümanları yok ettiler. Alexandros Mansolas'a göre olayların başlamasından önce, 1828'de yapılan nüfus tahminlerine göre, Mora ve Orta Yunanistan'da 63 bin 615'i Türk olmak üzere toplam 938 bin 765 kişi yaşamaktaydı. İngiliz yazar William St. Clair'a göre 1821 yazına gelindiğinde Türklerin tamamı öldürülmüş veya yaşadıkları topraklardan kaçmak zorunda bırakılmışlardı. Amerikalı Tarih Profesörü Justin McCarthy ise, "Avrupalı güçler nihayet 1830'da Londra Protokolü ile Osmanlı'yı Mora'da Yunan Krallığı kurmaya zorladığında o topraklarda yüzyıllardır yaşamakta olan Müslümanların hiçbirisi kalmamıştı. Kayıp sayısı kesin olarak bilinmemekle beraber 25 binden fazla Müslüman'ın Yunan ihtilalcileri tarafından öldürüldüğü sanılmaktadır" ifadelerini kullanır. Mora İsyanı'nda Mora'nın merkezi konumunda olan Tripoliçe'de yaşanan katliam ise tarihte eşine az rastlanır bir vahşet olarak akıllarda kaldı.
YOL, CESETLERLE ÖRTÜLDÜ
Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün isimli eserinde Yunan katliamını şu sözlerle anlatıyor: "Üç gün boyunca zavallı Türk yerleşimciler, bir vahşiler güruhunun şehvetine ve zulmüne teslim edildiler. Ne cinsiyet ne de yaş yönünden bir esirgeme yapıldı. Kadınlarla çocuklar dahi öldürülmeden önce işkenceden geçirildiler. Kıyım öylesine büyük ölçekteydi ki, çetecilerin sergerdesi Kolokotronis'in kendisi bile, kasabaya girdiğimde yukarı hisar kapısından başlayarak atımın ayağı hiç yere değmedi demektedir. İlerlediği zafer kutlama töreni yolu, cesetlerden bir örtüyle döşenmişti."
KEMİKLERİ ÇIKARIP YAKTILAR
1821 yılının sonbaharı geldiğinde Tripoliçe düştü. Tarih-i Cevdet'te olay şöyle anlatılır: "Şehre giren asiler Rum isyanı boyunca meydana gelen en büyük katliamlardan birini gerçekleştirdiler. Şahit olanların kanını donduran saldırılarda, Tripoliçe'de bulunan 40 bine yakın Türk'ün hemen tamamı 3 gün boyunca vahşice öldürüldü. Burada bulunan komutanlar ile ailelerinden oluşan 97 kişi rehin alındı. Kin dolu Rum isyancılar Türk mezarlığını dahi kazıp, Müslümanlara ait kemikleri çıkarıp yaktılar. İsyancılar, kuşatma esnasında Türklere gayret vererek savaşa teşvik eden Tripoliçe Kadısı Halim Efendi'yi de üzerine yağ döküp yakmak suretiyle katlettiler."