Türkiye'nin dört bir yanı yollarla birbirine bağlanıyor! Gidilemeyen tek yer kalmayacak

28 bin 647 kilometre olan bölünmüş yol ağı, 2053 yılına kadar 38 bin kilometreye, 3 bin 633 kilometre olan otoyol ağı ise 2053 yılında 8 bin 325 kilometreye ulaşacak. Otoyollar hariç olmak üzere, 2053 yılına kadar yapılması planlanan bölünmüş yol projelerinin büyük bir bölümünü çevre yolları oluşturuyor.